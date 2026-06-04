Украина. Премьер лига04 июня 2026, 16:22 | Обновлено 04 июня 2026, 16:23
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Шахтер сделал многомиллионное предложение по аргентинскому хавбеку
Рафаэль Профини из «Унион Санта-Фе» привлекает внимание украинского клуба
04 июня 2026, 16:22 | Обновлено 04 июня 2026, 16:23
2832
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Аргентинский полузащитник «Унион Санта-Фе» Рафаэль Профини привлекает внимание «Шахтера».
По информации СМИ, представитель Украинской Премьер-лиги сделал многомиллионное предложение по 22-летнему футболисту из чемпионата Аргентины.
В текущем сезоне на счету Рафаэля Профини 20 матчей на клубном уровне, в которых он успел отличиться 1 результативным ударом и 5 голевыми передачами.
Ранее сообщалось о том, что клуб АПЛ нацелился на лидера «Шахтера».
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