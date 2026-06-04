Шахтер сделал многомиллионное предложение по аргентинскому хавбеку

Аргентинский полузащитник «Унион Санта-Фе» Рафаэль Профини привлекает внимание «Шахтера».

По информации СМИ, представитель Украинской Премьер-лиги сделал многомиллионное предложение по 22-летнему футболисту из чемпионата Аргентины.

В текущем сезоне на счету Рафаэля Профини 20 матчей на клубном уровне, в которых он успел отличиться 1 результативным ударом и 5 голевыми передачами.

Ранее сообщалось о том, что клуб АПЛ нацелился на лидера «Шахтера».