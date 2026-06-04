Клуб АПЛ нацелился на лидера Шахтера. Гарантируют место в старте
Дмитрий Ризнык может перебраться в «Лидс»
Украинский голкипер «Шахтера» Дмитрий Ризнык может продолжить карьеру в составе «Лидса».
По информации СМИ, 27-летний футболист является кандидатом на усиление вратарской линии английской команды. Украинцу гарантируют место в стартовом составе, а Карл Дарлоу, с которым клуб намерен продлить контракт, станет запасным.
В текущем сезоне на счету Дмитрия Ризныка 41 матч на клубном уровне, 22 из которых стали сухими. Веб-портал Trasnefrmarkt оценивает стоимость игрока в 8 миллионов евро.
Ранее сообщалось о том, что «Шахтер» нацелился на форварда за 15 млн евро.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
В клубе будут изучать каталонский язык
Сборная Гибралтара обыграла Британские Виргинские острова со счетом 4:0