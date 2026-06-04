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Украина. Премьер лига
04 июня 2026, 16:08 | Обновлено 04 июня 2026, 16:23
1139
0

Клуб АПЛ нацелился на лидера Шахтера. Гарантируют место в старте

Дмитрий Ризнык может перебраться в «Лидс»

04 июня 2026, 16:08 | Обновлено 04 июня 2026, 16:23
1139
0
Клуб АПЛ нацелился на лидера Шахтера. Гарантируют место в старте
Getty Images/Global Images Ukraine. Дмитрий Ризнык
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Украинский голкипер «Шахтера» Дмитрий Ризнык может продолжить карьеру в составе «Лидса».

По информации СМИ, 27-летний футболист является кандидатом на усиление вратарской линии английской команды. Украинцу гарантируют место в стартовом составе, а Карл Дарлоу, с которым клуб намерен продлить контракт, станет запасным.

В текущем сезоне на счету Дмитрия Ризныка 41 матч на клубном уровне, 22 из которых стали сухими. Веб-портал Trasnefrmarkt оценивает стоимость игрока в 8 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что «Шахтер» нацелился на форварда за 15 млн евро.

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трансферы Лидс Шахтер Донецк трансферы АПЛ трансферы Серии A Дмитрий Ризнык
Даниил Кирияка Источник
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