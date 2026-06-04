Предложение уже готовится. Шахтер нацелился на форварда за 15 млн евро

Донецкий «Шахтер» заинтересован в трансфере форварда бразильского «Флуминенсе» Джона Кеннеди, сообщает журналист Ligados no Flu Родриго Диас.

«Горняки» держат 24-летнего нападающего в поле зрения и планируют предпринять новую попытку подписать игрока, за которого они в прошлом году предлагали 6 млн евро. «Флуминенсе» готов продать своего форварда, но хочет получить за него по меньшей мере 15 млн евро.

В текущем сезоне Кеннеди сыграл на клубном уровне 35 матчей, в которых забил 14 голов и сделал две результативные передачи. Контракт нападающего с «Флуминенсе» рассчитан до конца 2027 года.

Сообщалось, что «Шахтер» сделал предложение «Фламенго» по поводу «нового Неймара».