Предложение уже готовится. Шахтер нацелился на форварда за 15 млн евро
Горняки хотят подписать Джона Кеннеди
Донецкий «Шахтер» заинтересован в трансфере форварда бразильского «Флуминенсе» Джона Кеннеди, сообщает журналист Ligados no Flu Родриго Диас.
«Горняки» держат 24-летнего нападающего в поле зрения и планируют предпринять новую попытку подписать игрока, за которого они в прошлом году предлагали 6 млн евро. «Флуминенсе» готов продать своего форварда, но хочет получить за него по меньшей мере 15 млн евро.
В текущем сезоне Кеннеди сыграл на клубном уровне 35 матчей, в которых забил 14 голов и сделал две результативные передачи. Контракт нападающего с «Флуминенсе» рассчитан до конца 2027 года.
Сообщалось, что «Шахтер» сделал предложение «Фламенго» по поводу «нового Неймара».
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