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Ролан Гаррос
04 июня 2026, 17:27 | Обновлено 04 июня 2026, 17:28
406
0

Берреттини объяснил, почему снялся с матча против Арнальди

Итальянский теннисист прокомментировал поражение от Маттео Арнальди

04 июня 2026, 17:27 | Обновлено 04 июня 2026, 17:28
406
0
Берреттини объяснил, почему снялся с матча против Арнальди
Getty Images/Global Images Ukraine
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Итальянский теннисист Маттео Берреттини (WTA 105) прокомментировал поражение от своего соотечественника Маттео Арнальди (WTA 104) в четвертьфинальном матче «Ролан Гаррос» 2026:

«Это точно бедро. Я пока не знаю, что именно случилось, но мне пришлось сняться. Надеюсь, обследования дадут четкий ответ и мне скажут, в чем именно у меня проблема. У меня никогда не было ничего подобного. В конце 2019 года и в начале 2020 года у меня были проблемы с правым бедром, но тогда это была совсем другая боль.

Это индивидуальный вид спорта, здесь нет замены. Я не могу попросить, чтобы меня кем-то заменили. Что есть, то есть. К сожалению, мне пришлось принять правильное решение. Многие игроки проходили через это в прошлом, и это худшее чувство на свете. Однако это не последний турнир в моей жизни, и я должен думать о своем будущем».

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Маттео Берреттини Маттео Арнальди Ролан Гаррос 2026
Дмитрий Вус Источник: X (Twitter)
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