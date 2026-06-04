Александр ЗВЕРЕВ: «Я бы никогда этого не сделал»

Немецкий теннисист Александр Зверев (WTA 3) прокомментировал победу над испанцем Рафаэлем Ходаром (WTA 29) в четвертьфинальном матче «Ролан Гаррос» 2026:

«Было тяжело. В первом сете у него был идеальный ритм, а у меня – нет... Он играл просто невероятно... Но мне удалось отыграться. Он играл немного нервно, когда подавал на победу. Я хорошо воспользовался своими шансами, и после этого матч сложился для меня удачно.

Является ли это достижением, которым я горжусь? Не особо. Мне это не очень важно. Я хочу продолжать, конечно. Я хочу быть в турнире и хочу выигрывать предстоящие матчи.

Променял бы я золото Олимпиады на титул Большого шлема? Ни за что. Золотая медаль, на мой взгляд, – это самое трудное, что можно выиграть, потому что шанс выпадает раз в четыре года. Она особенна тем, что так мало кто это сделал, и ты делаешь это для своей страны, для людей дома. Поэтому я никогда не променяю свою золотую медаль ни на что. Но не против добавить несколько трофеев в свой список.

Я сосредоточен на следующем матче и на сопернике по ту сторону сетки, это единственное, что я могу контролировать. Если все получится, то я выиграю матчи и турнир, и это замечательно».