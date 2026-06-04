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  4. Арне Слот получил сенсационный вариант после отставки из Ливерпуля
Англия
04 июня 2026, 23:02 |
1196
0

Арне Слот получил сенсационный вариант после отставки из Ливерпуля

Нидерландец может возглавить Фулхэм

04 июня 2026, 23:02 |
1196
0
Арне Слот получил сенсационный вариант после отставки из Ливерпуля
Getty Images/Global Images Ukraine. Арне Слот
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Нидерландский специалист Арне Слот может стать новым главным тренером лондонского «Фулхэма», сообщает FulhamFanNews.

По информации источника, специалист не является главным претендентом на должность, но с ним уже провели предварительную беседу.

Последним местом работы Арне Слота был английский «Ливерпуль», из которого его уволили 30 мая 2026 года. За 2 сезона у руля команды специалист провел 113 матчей, одержав 66 побед и 18 ничьих. Вместе с «Ливерпулем» тренер выиграл Английскую Премьер-лигу в сезоне 2024/25.

Предыдущим тренером «Фулхэма» был Марку Силва, который недавно покинул клуб ради «Бенфики».

Сезон АПЛ 2025/26 «Фулхэм» завершил на 11-м месте в турнирной таблице, набрав 52 очка в 38 матчах чемпионата Англии.

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назначение тренера Арне Слот Фулхэм Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Дмитрий Вус Источник: X (Twitter)
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