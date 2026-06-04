Арне Слот получил сенсационный вариант после отставки из Ливерпуля
Нидерландец может возглавить Фулхэм
Нидерландский специалист Арне Слот может стать новым главным тренером лондонского «Фулхэма», сообщает FulhamFanNews.
По информации источника, специалист не является главным претендентом на должность, но с ним уже провели предварительную беседу.
Последним местом работы Арне Слота был английский «Ливерпуль», из которого его уволили 30 мая 2026 года. За 2 сезона у руля команды специалист провел 113 матчей, одержав 66 побед и 18 ничьих. Вместе с «Ливерпулем» тренер выиграл Английскую Премьер-лигу в сезоне 2024/25.
Предыдущим тренером «Фулхэма» был Марку Силва, который недавно покинул клуб ради «Бенфики».
Сезон АПЛ 2025/26 «Фулхэм» завершил на 11-м месте в турнирной таблице, набрав 52 очка в 38 матчах чемпионата Англии.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Раковицан может присоединиться к киевскому клубу
Уоррен хочет, чтобы бой с Кабайелом состоялся осенью