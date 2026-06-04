Экс-игрок сборной Украины не ждет сюрпризов от Мальдеры в игре с Данией

Бывший игрок национальной сборной Украины Василий Кардаш эксклюзивно для Sport.ua поделился ожиданиями от контрольного матча подопечных Андреа Мальдеры с датчанами, который состоится 7 июня в Оденсе.

«Важно, что встречаемся с разными по игровой философией соперниками. В последнее время датчане демонстрируют зрелищный футбол, когда в наступательных операциях задействованы многие исполнители. Скандинавы опасны как разрезными передачами из глубины поля, так и кроссами на выдвинутого на острие гренадера Расмуса Хойлунда из итальянского «Наполи».

Поэтому интересно, как наши будут играть у своих владений, будут ли встречать высоко хозяев, чтобы усложнить им контроль мяча.

Поскольку это последняя проверка сил перед осенними официальными поединками в зачет Лиги наций, то в Оденсе Андреа Мальдера даст шанс проявить себя тем футболистам, которые не были задействованы в спарринге с поляками. Я не думаю, что украинцы удивят какими-то домашними заготовками, тем более при серьезной ротации в составе. Поэтому остается надеяться, что они, как несколько дней назад во Вроцлаве, будут заряжены на борьбу и порадуют высокой реализацией. Голевые моменты у ворот датчан обязательно будут. Довольно неожиданная победа над поляками добавила оптимизма».