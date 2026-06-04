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Сборная УКРАИНЫ
04 июня 2026, 12:54 | Обновлено 04 июня 2026, 13:14
339
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Экс-игрок сборной Украины не ждет сюрпризов от Мальдеры в игре с Данией

Очередной оппонент украинцев – заточенные на атаку датчане

04 июня 2026, 12:54 | Обновлено 04 июня 2026, 13:14
339
0
Экс-игрок сборной Украины не ждет сюрпризов от Мальдеры в игре с Данией
Getty Images/Global Images Ukraine. Андреа Мальдера
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Бывший игрок национальной сборной Украины Василий Кардаш эксклюзивно для Sport.ua поделился ожиданиями от контрольного матча подопечных Андреа Мальдеры с датчанами, который состоится 7 июня в Оденсе.

«Важно, что встречаемся с разными по игровой философией соперниками. В последнее время датчане демонстрируют зрелищный футбол, когда в наступательных операциях задействованы многие исполнители. Скандинавы опасны как разрезными передачами из глубины поля, так и кроссами на выдвинутого на острие гренадера Расмуса Хойлунда из итальянского «Наполи».

Поэтому интересно, как наши будут играть у своих владений, будут ли встречать высоко хозяев, чтобы усложнить им контроль мяча.

Поскольку это последняя проверка сил перед осенними официальными поединками в зачет Лиги наций, то в Оденсе Андреа Мальдера даст шанс проявить себя тем футболистам, которые не были задействованы в спарринге с поляками. Я не думаю, что украинцы удивят какими-то домашними заготовками, тем более при серьезной ротации в составе. Поэтому остается надеяться, что они, как несколько дней назад во Вроцлаве, будут заряжены на борьбу и порадуют высокой реализацией. Голевые моменты у ворот датчан обязательно будут. Довольно неожиданная победа над поляками добавила оптимизма».

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сборная Украины по футболу Дания - Украина инсайд Мнение эксперта сборная Дании по футболу Андреа Мальдера Василий Кардаш
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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