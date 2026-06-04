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  4. В Раде объяснили скандальный поступок Реброва, связанный с Ермаком
Сборная УКРАИНЫ
04 июня 2026, 08:42 |
704
0

В Раде объяснили скандальный поступок Реброва, связанный с Ермаком

Николай Тищенко похвалил экс-тренера сборной Украины

04 июня 2026, 08:42 |
704
0
В Раде объяснили скандальный поступок Реброва, связанный с Ермаком
Instagram. Николай Тищенко и Сергей Ребров
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Скандально известный депутат Николай Тищенко рассказал, почему экс-тренер Сергей Ребров внес залог за бывшего главу Офиса президента Андрея Ермака.

– Как вы оцениваете информацию о том, что Ребров внес 30 миллионов гривен залога за Ермака?

– Ребров – человек с яйцами. Он бы не добился никаких побед в своей жизни, будь он другим. Мы – украинцы и ничего не боимся. Ребров – такой же сильный и мощный парень. Он делает то, что хочет. Это его выбор.

После помощи Ермаку Ребров нарвался на очередную критику со стороны украинских болельщиков. Экс-тренер сборной Украины решил обезопасить себя и закрыл комментарии в социальной сети Инстаграм.

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Сергей Ребров сборная Украины по футболу Николай Тищенко Андрей Ермак
Дмитрий Олийченко Источник: BLIK
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