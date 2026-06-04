В Раде объяснили скандальный поступок Реброва, связанный с Ермаком

Скандально известный депутат Николай Тищенко рассказал, почему экс-тренер Сергей Ребров внес залог за бывшего главу Офиса президента Андрея Ермака.

– Как вы оцениваете информацию о том, что Ребров внес 30 миллионов гривен залога за Ермака?

– Ребров – человек с яйцами. Он бы не добился никаких побед в своей жизни, будь он другим. Мы – украинцы и ничего не боимся. Ребров – такой же сильный и мощный парень. Он делает то, что хочет. Это его выбор.

После помощи Ермаку Ребров нарвался на очередную критику со стороны украинских болельщиков. Экс-тренер сборной Украины решил обезопасить себя и закрыл комментарии в социальной сети Инстаграм.