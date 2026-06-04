Сборная Украины вышла в финал чемпионата Европы 2026 по мини-футболу

В Братиславе, столице Словакии, сине-желтые выиграли полуфинальный матч против команды Венгрии (5:1).

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У сине-желтой команды голы забили: Вадим Иванов (дубль), Денис Бланк, Александр Колесников, Дмитрий Сорокин.

Сборная Украины впервые в истории сыграет в финале ЧЕ по мини-футболу!

Празднуя историческое достижение, игроки сине-желтой команды в раздевалке исполнили «Червону руту».

Решающий матч ЧЕ-2026 между Украиной и Азербайджаном пройдут 4 мая в 21:30 в Братиславе.

ВИДЕО. Червона рута! До слез: сборная Украины празднует выход в финал ЧЕ