ВИДЕО. Червона рута! До слез: сборная Украины празднует выход в финал ЧЕ
Сине-желтая команда достигла невероятного успеха на ЧЕ по мини-футболу
Сборная Украины вышла в финал чемпионата Европы 2026 по мини-футболу
В Братиславе, столице Словакии, сине-желтые выиграли полуфинальный матч против команды Венгрии (5:1).
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У сине-желтой команды голы забили: Вадим Иванов (дубль), Денис Бланк, Александр Колесников, Дмитрий Сорокин.
Сборная Украины впервые в истории сыграет в финале ЧЕ по мини-футболу!
Празднуя историческое достижение, игроки сине-желтой команды в раздевалке исполнили «Червону руту».
Решающий матч ЧЕ-2026 между Украиной и Азербайджаном пройдут 4 мая в 21:30 в Братиславе.
ВИДЕО. Червона рута! До слез: сборная Украины празднует выход в финал ЧЕ
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