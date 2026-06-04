Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Червона рута! До слез: сборная Украины празднует выход в финал ЧЕ
Другие новости
04 июня 2026, 11:17 | Обновлено 04 июня 2026, 11:19
431
0

ВИДЕО. Червона рута! До слез: сборная Украины празднует выход в финал ЧЕ

Сине-желтая команда достигла невероятного успеха на ЧЕ по мини-футболу

04 июня 2026, 11:17 | Обновлено 04 июня 2026, 11:19
431
0
ВИДЕО. Червона рута! До слез: сборная Украины празднует выход в финал ЧЕ
Minifootball Ukraine
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Сборная Украины вышла в финал чемпионата Европы 2026 по мини-футболу

В Братиславе, столице Словакии, сине-желтые выиграли полуфинальный матч против команды Венгрии (5:1).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

У сине-желтой команды голы забили: Вадим Иванов (дубль), Денис Бланк, Александр Колесников, Дмитрий Сорокин.

Сборная Украины впервые в истории сыграет в финале ЧЕ по мини-футболу!

Празднуя историческое достижение, игроки сине-желтой команды в раздевалке исполнили «Червону руту».

Решающий матч ЧЕ-2026 между Украиной и Азербайджаном пройдут 4 мая в 21:30 в Братиславе.

ВИДЕО. Червона рута! До слез: сборная Украины празднует выход в финал ЧЕ

По теме:
ФОТО. Невероятный успех! Как Украина разгромила Венгрию в полуфинале ЧЕ
ВИДЕО. Невероятные эмоции! Как сборная Украины радовалась выходу в финал
ФОТО. Назван лучший игрок яркого полуфинального матча Украины с Венгрией
видео мини-футбол Александр Бондарь чемпионат Европы по мини-футболу сборная Украины по мини-футболу Венгрия - Украина эмоции
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Такая возможность исключается». Довбик создал большую проблему для Ромы
Футбол | 04 июня 2026, 10:24 0
«Такая возможность исключается». Довбик создал большую проблему для Ромы
«Такая возможность исключается». Довбик создал большую проблему для Ромы

Пьеро Торри оценил ситуацию с будущим форварда сборной Украины

ОФИЦИАЛЬНО. Украинский клуб решил сняться с чемпионата и перейти в аматоры
Футбол | 03 июня 2026, 12:01 5
ОФИЦИАЛЬНО. Украинский клуб решил сняться с чемпионата и перейти в аматоры
ОФИЦИАЛЬНО. Украинский клуб решил сняться с чемпионата и перейти в аматоры

«Реал Фарма» опубликовал заявление о будущем команды, которая выступала во Второй лиге

Известный клуб решил купить украинца из Динамо и объединить с Цыганковым
Футбол | 04.06.2026, 08:02
Известный клуб решил купить украинца из Динамо и объединить с Цыганковым
Известный клуб решил купить украинца из Динамо и объединить с Цыганковым
Невероятная Майя! 114-я ракетка наказала Калинскую и вышла в полуфинал РГ
Теннис | 03.06.2026, 14:09
Невероятная Майя! 114-я ракетка наказала Калинскую и вышла в полуфинал РГ
Невероятная Майя! 114-я ракетка наказала Калинскую и вышла в полуфинал РГ
Впервые в истории! Украина вышла в финал ЧЕ: голевая феерия против Венгрии
Футбол | 03.06.2026, 21:14
Впервые в истории! Украина вышла в финал ЧЕ: голевая феерия против Венгрии
Впервые в истории! Украина вышла в финал ЧЕ: голевая феерия против Венгрии
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Известный футболист столкнулся с ТЦК и СП и был мобилизован в армию
Известный футболист столкнулся с ТЦК и СП и был мобилизован в армию
03.06.2026, 10:59 14
Футбол
Забарный нашел новый клуб, ради которого готов покинуть ПСЖ
Забарный нашел новый клуб, ради которого готов покинуть ПСЖ
03.06.2026, 06:44 29
Футбол
Серия пенальти. Определен соперник Украины в финале ЧЕ-2026 по мини-футболу
Серия пенальти. Определен соперник Украины в финале ЧЕ-2026 по мини-футболу
03.06.2026, 22:55
Футбол
Свитолина обратилась к Костюк после поражения в 1/4 финала Ролан Гаррос
Свитолина обратилась к Костюк после поражения в 1/4 финала Ролан Гаррос
02.06.2026, 23:21 4
Теннис
Андреева высказалась о предстоящем матче с Костюк в полуфинале Ролан Гаррос
Андреева высказалась о предстоящем матче с Костюк в полуфинале Ролан Гаррос
03.06.2026, 00:19 16
Теннис
ЧЕ-2026 по мини-футболу. Определены пары 1/2 финала: впервые здесь Украина
ЧЕ-2026 по мини-футболу. Определены пары 1/2 финала: впервые здесь Украина
03.06.2026, 06:23 5
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Назначен следующий бой Александра Усика
ОФИЦИАЛЬНО. Назначен следующий бой Александра Усика
02.06.2026, 08:29 21
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем