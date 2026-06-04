ФОТО. Назван лучший игрок яркого полуфинального матча Украины с Венгрией

Назван лучший игрок матча 1/2 финала ЧЕ-2026 по мини-футболу.

Континентальный турнир проходит с 27 мая по 4 июня в Братиславе, столице Словакии.

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Сборная Украины выиграла полуфинальный матч против команды Венгрии (5:1).

У сине-желтой команды голы забили: Вадим Иванов (дубль), Денис Бланк, Александр Колесников, Дмитрий Сорокин, а у соперников отличился Тибор Кес.

Вадим Иванов получил приз MVP за игру 1/2 финала ЧЕ-2026 по мини-футболу.

Сборная Украины впервые в истории вышла в финал ЧЕ по мини-футболу! Соперником сине-желтых в финале станет сборная Азербайджана, которая по пенальти обыграла Сербию (1:1, пен. 3:1).

ЧЕ-2026 по мини-футболу

1/2 финала, Братислава (Словакия), 03.06.2026

20:15. Венгрия – Украина – 1:5

Голы: Тибор Кес, 34 – Вадим Иванов, 22, 35, Денис Бланк, 23, Александр Колесников, 41, Дмитрий Сорокин, 48

ФОТО. Вадим Иванов – лучший игрок полуфинального матча Украины с Венгрией

Видео голов и обзор матча