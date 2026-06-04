ФОТО. Назван лучший игрок яркого полуфинального матча Украины с Венгрией
Вадим Иванов получил приз MVP за игру 1/2 финала ЧЕ-2026 по мини-футболу
Назван лучший игрок матча 1/2 финала ЧЕ-2026 по мини-футболу.
Континентальный турнир проходит с 27 мая по 4 июня в Братиславе, столице Словакии.
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Сборная Украины выиграла полуфинальный матч против команды Венгрии (5:1).
У сине-желтой команды голы забили: Вадим Иванов (дубль), Денис Бланк, Александр Колесников, Дмитрий Сорокин, а у соперников отличился Тибор Кес.
Вадим Иванов получил приз MVP за игру 1/2 финала ЧЕ-2026 по мини-футболу.
Сборная Украины впервые в истории вышла в финал ЧЕ по мини-футболу! Соперником сине-желтых в финале станет сборная Азербайджана, которая по пенальти обыграла Сербию (1:1, пен. 3:1).
ЧЕ-2026 по мини-футболу
1/2 финала, Братислава (Словакия), 03.06.2026
20:15. Венгрия – Украина – 1:5
Голы: Тибор Кес, 34 – Вадим Иванов, 22, 35, Денис Бланк, 23, Александр Колесников, 41, Дмитрий Сорокин, 48
ФОТО. Вадим Иванов – лучший игрок полуфинального матча Украины с Венгрией
Видео голов и обзор матча
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