Подвергли сомнению. Немецкий клуб отказался от Арбелоа

«Байер» отказался от идеи назначить на пост главного тренера Альваро Арбелоа, который в ближайшее время покинет расположение мадридского «Реала».

По информации издания, услуги Альваро были предложены немецкому клубу, однако «аптекари» после детального анализа ответили отказом.

В немецком клубе не видят в Арбелоа опытного тренера, способного развить команду и навязать борьбу за высокие позиции в чемпионате.

На данный момент главным тренером «Байера» остается Каспер Юльманд, который, вероятно, летом покинет клуб.

Арбелоа возглавил "Реал" по ходу сезона 2025/26 после отставки Хаби Алонсо. Под руководством Альваро «королевский клуб» провел 28 матчей, финишировав вторым в Ла Лиге.

Ожидается, что Арбелоа вскоре покинет «Реал», а на его место придет опытный Жозе Моуринью.