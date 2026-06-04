Подвергли сомнению. Немецкий клуб отказался от Арбелоа
«Байер» не рассматривает кандидатура испанца на должность тренера
«Байер» отказался от идеи назначить на пост главного тренера Альваро Арбелоа, который в ближайшее время покинет расположение мадридского «Реала».
По информации издания, услуги Альваро были предложены немецкому клубу, однако «аптекари» после детального анализа ответили отказом.
В немецком клубе не видят в Арбелоа опытного тренера, способного развить команду и навязать борьбу за высокие позиции в чемпионате.
На данный момент главным тренером «Байера» остается Каспер Юльманд, который, вероятно, летом покинет клуб.
Арбелоа возглавил "Реал" по ходу сезона 2025/26 после отставки Хаби Алонсо. Под руководством Альваро «королевский клуб» провел 28 матчей, финишировав вторым в Ла Лиге.
Ожидается, что Арбелоа вскоре покинет «Реал», а на его место придет опытный Жозе Моуринью.
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