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Германия
04 июня 2026, 09:59 | Обновлено 04 июня 2026, 10:07
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0

Подвергли сомнению. Немецкий клуб отказался от Арбелоа

«Байер» не рассматривает кандидатура испанца на должность тренера

04 июня 2026, 09:59 | Обновлено 04 июня 2026, 10:07
260
0
Подвергли сомнению. Немецкий клуб отказался от Арбелоа
Getty Images/Global Images Ukraine. Альваро Арбелоа
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«Байер» отказался от идеи назначить на пост главного тренера Альваро Арбелоа, который в ближайшее время покинет расположение мадридского «Реала».

По информации издания, услуги Альваро были предложены немецкому клубу, однако «аптекари» после детального анализа ответили отказом.

В немецком клубе не видят в Арбелоа опытного тренера, способного развить команду и навязать борьбу за высокие позиции в чемпионате.

На данный момент главным тренером «Байера» остается Каспер Юльманд, который, вероятно, летом покинет клуб.

Арбелоа возглавил "Реал" по ходу сезона 2025/26 после отставки Хаби Алонсо. Под руководством Альваро «королевский клуб» провел 28 матчей, финишировав вторым в Ла Лиге.

Ожидается, что Арбелоа вскоре покинет «Реал», а на его место придет опытный Жозе Моуринью.

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Альваро Арбелоа Реал Мадрид Байер чемпионат Германии по футболу Бундеслига чемпионат Испании по футболу Ла Лига Каспер Юльманд
Андрей Витренко Источник: Bild
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