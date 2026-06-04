К радости Забарного. Романо назвал второго летнего новичка Реала
Ибраима Конате перейдет в королевский клуб
Французский центральный защитник английского «Ливерпуля» Ибраима Конате в скором времени перейдет в мадридский «Реал», сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.
По информации источника, 27-летний футболист подпишет с королевским клубом контракт на 4 сезона.
Трансфер состоится на правах свободного агента, ведь в конце июня игрок покинет «Ливерпуль».
В сезоне 2025/26 Ибраима Конате провел 51 матч на клубном уровне, отличившись 2 забитыми мячами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 50 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что Ибраима Конате может перейти в «ПСЖ» и стать конкурентом Ильи Забарного.
🚨💣 Ibrahima Konaté to Real Madrid, all confirmed and here we go! ✅— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 3, 2026
Four year contract has been signed today, same as Denzel Dumfries. Both signings are done and sealed by Florentino Pérez.
Announcements to follow after the elections. pic.twitter.com/654SrvKLjb
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