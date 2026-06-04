К радости Забарного. Романо назвал второго летнего новичка Реала

Французский центральный защитник английского «Ливерпуля» Ибраима Конате в скором времени перейдет в мадридский «Реал», сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, 27-летний футболист подпишет с королевским клубом контракт на 4 сезона.

Трансфер состоится на правах свободного агента, ведь в конце июня игрок покинет «Ливерпуль».

В сезоне 2025/26 Ибраима Конате провел 51 матч на клубном уровне, отличившись 2 забитыми мячами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 50 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Ибраима Конате может перейти в «ПСЖ» и стать конкурентом Ильи Забарного.