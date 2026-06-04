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  4. К радости Забарного. Романо назвал второго летнего новичка Реала
Испания
04 июня 2026, 09:50 |
1466
0

К радости Забарного. Романо назвал второго летнего новичка Реала

Ибраима Конате перейдет в королевский клуб

04 июня 2026, 09:50 |
1466
0
К радости Забарного. Романо назвал второго летнего новичка Реала
Getty Images/Global Images Ukraine
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Французский центральный защитник английского «Ливерпуля» Ибраима Конате в скором времени перейдет в мадридский «Реал», сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, 27-летний футболист подпишет с королевским клубом контракт на 4 сезона.

Трансфер состоится на правах свободного агента, ведь в конце июня игрок покинет «Ливерпуль».

В сезоне 2025/26 Ибраима Конате провел 51 матч на клубном уровне, отличившись 2 забитыми мячами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 50 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Ибраима Конате может перейти в «ПСЖ» и стать конкурентом Ильи Забарного.

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Дмитрий Вус Источник: Фабрицио Романо
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