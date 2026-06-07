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Украина. Премьер лига
07 июня 2026, 03:32 |
229
0

Футболист Динамо может забыть о возвращении на Родину

Бленуце, согласно условиям контракта, получит более выгодные финансовые условия

07 июня 2026, 03:32 |
229
0
Футболист Динамо может забыть о возвращении на Родину
ФК Динамо. Владислав Бленуце
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Агент нападающего киевского «Динамо» Владислава Бленуце Аркадий Запорожану прокомментировал ситуацию вокруг будущего футболиста и возможного трансфера.

«На данный момент Бленуце остается игроком «Динамо». Никаких официальных запросов по трансферу не поступало. И, честно говоря, это не удивляет с учетом его игрового времени – он провел совсем немного минут за последние месяцы. Ни один румынский клуб не потянет его зарплату», – сказал агент игрока.

Ранее Бленуце вляпался в скандал: Владислав был сторонником российского контента, о чем свидетельствуют его репосты в ТикТоке.

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Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Аркадий Запорожану Владислав Бленуце
Дмитрий Олийченко Источник: GOLAZO.ro
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