Футболист Динамо может забыть о возвращении на Родину
Бленуце, согласно условиям контракта, получит более выгодные финансовые условия
Агент нападающего киевского «Динамо» Владислава Бленуце Аркадий Запорожану прокомментировал ситуацию вокруг будущего футболиста и возможного трансфера.
«На данный момент Бленуце остается игроком «Динамо». Никаких официальных запросов по трансферу не поступало. И, честно говоря, это не удивляет с учетом его игрового времени – он провел совсем немного минут за последние месяцы. Ни один румынский клуб не потянет его зарплату», – сказал агент игрока.
Ранее Бленуце вляпался в скандал: Владислав был сторонником российского контента, о чем свидетельствуют его репосты в ТикТоке.
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