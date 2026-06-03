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  4. Александр ШОВКОВСКИЙ: «В Динамо он был лучше Пономаренко и Герреро»
Украина. Премьер лига
03 июня 2026, 19:57 |
1649
5

Александр ШОВКОВСКИЙ: «В Динамо он был лучше Пономаренко и Герреро»

Экс-тренер киевского клуба рассказал, почему подписали форварда Владислава Бленуце

03 июня 2026, 19:57 |
1649
5 Comments
Александр ШОВКОВСКИЙ: «В Динамо он был лучше Пономаренко и Герреро»
ФК Динамо Киев. Александр Шовковский
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Экс-тренер киевского «Динамо» Александр Шовковский рассказал, зачем в сентябре прошлого года его команда подписала румынского форварда Владислава Бленуце:

– Это была ошибка, скорее всего. Но он пришел уже после начала сезона. Он не прошел с нами подготовку, не понимал организационные моменты, которые есть в команде.

При этом еще период адаптации тоже должен быть... Не каждый трансфер может быть удачным, откровенно говоря. Мы видели его качества. Однако он выступал в команде, которая играла вторым номером.

– Это грандиозный промах клуба, когда берут человека во время войны, восхваляющего агрессора.

– Я помню эти моменты. И потом мы сделали акцент на том, что должны более досконально изучать соцсети – не только игрока, но и его близкого окружения. Потому что действительно был такой момент.

– Болельщики не хотели видеть этого игрока. Выходит, что в тренировочном процессе он показывал себя хорошо, просто не смог проявить себя...

– В тренировочном процессе он был лучше Пономаренко и Герреро. Герреро был где-то на уровне с Пономаренко, – признался Шовковский.

В этом сезоне Бленуце провел 11 матчей, в которых забил один гол. Контракт 24-летнего футболиста истекает в июне 2030-го, а его трансферная стоимость составляет 1,5 миллиона евро.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Александр Шовковский Владислав Бленуце Матвей Пономаренко Эдуардо Герреро
Николай Тытюк Источник: Пряма червона
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Комментарии 5
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Ось так можна позбавити конкурента нормального нападника. Висмоктаний з пальця скандал і роздутий до мегазради проплаченими змі і робота зроблена. В підлості і позафутбольних мутках кротам немає рівних. А Динамо повелося, особливо фани. Рудий жирік зашкварився більше, але всі "спортивні" ресурси чітко виконали команду "Сидеть" і все норм, ніхто й не згадав і навіть в збірну викликали..
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ЦеШо, кокс вбиває твій мозок. кидай нюхати вже
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