Александр ШОВКОВСКИЙ: «В Динамо он был лучше Пономаренко и Герреро»

Экс-тренер киевского «Динамо» Александр Шовковский рассказал, зачем в сентябре прошлого года его команда подписала румынского форварда Владислава Бленуце:

– Это была ошибка, скорее всего. Но он пришел уже после начала сезона. Он не прошел с нами подготовку, не понимал организационные моменты, которые есть в команде.

При этом еще период адаптации тоже должен быть... Не каждый трансфер может быть удачным, откровенно говоря. Мы видели его качества. Однако он выступал в команде, которая играла вторым номером.

– Это грандиозный промах клуба, когда берут человека во время войны, восхваляющего агрессора.

– Я помню эти моменты. И потом мы сделали акцент на том, что должны более досконально изучать соцсети – не только игрока, но и его близкого окружения. Потому что действительно был такой момент.

– Болельщики не хотели видеть этого игрока. Выходит, что в тренировочном процессе он показывал себя хорошо, просто не смог проявить себя...

– В тренировочном процессе он был лучше Пономаренко и Герреро. Герреро был где-то на уровне с Пономаренко, – признался Шовковский.

В этом сезоне Бленуце провел 11 матчей, в которых забил один гол. Контракт 24-летнего футболиста истекает в июне 2030-го, а его трансферная стоимость составляет 1,5 миллиона евро.