Шовковский рассказал, почему не доверял Пономаренко: «Проблема есть»

Бывший главный тренер киевского «Динамо» Александр Шовковский рассказал, почему осенью не доверял форварду Матвею Пономаренко, который стал лидером команды:

– Есть у него такой момент – проблема с лишним весом. Просто не хочется сейчас в детали такие вдаваться. Но проблема действительно есть. Он должен себя контролировать.

Он с нами тренировался. Я смотрю, насколько он качественно выполняет все действия при подготовке к матчу. Я же говорю, не хочу вдаваться в детали таких моментов, потому что это неправильно.

Показателем для Пономаренко будет следующий сезон. Потому что сейчас он на эмоциях, когда все получается. Следующий сезон покажет, насколько это было закономерным.

– Вы имеете в виду, что в тренировочном процессе он вас не убедил?

– Он не был убедителен. У нас на каждой тренировке есть и технико-тактические действия, и метраж, который пробегает игрок во время тренировки, интенсивность. Пульс у каждого может быть отдельный. Это уже индивидуальные особенности каждого игрока.

Мы говорим об интенсивности действий, количестве ускорений, количестве притормаживаний, объеме работы на максимальных и минимальных скоростях. То есть, эти показатели были у Пономаренко одни из самых низких, – сказал Шовковский.