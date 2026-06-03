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  4. Шовковский рассказал, почему не доверял Пономаренко: «Проблема есть»
Украина. Премьер лига
03 июня 2026, 18:07 | Обновлено 03 июня 2026, 19:01
1453
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Шовковский рассказал, почему не доверял Пономаренко: «Проблема есть»

Экс-тренер киевского «Динамо» объяснил, почему форвард не получал игрового времени

03 июня 2026, 18:07 | Обновлено 03 июня 2026, 19:01
1453
6 Comments
Шовковский рассказал, почему не доверял Пономаренко: «Проблема есть»
ФК Динамо Киев. Александр Шовковский
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Бывший главный тренер киевского «Динамо» Александр Шовковский рассказал, почему осенью не доверял форварду Матвею Пономаренко, который стал лидером команды:

– Есть у него такой момент – проблема с лишним весом. Просто не хочется сейчас в детали такие вдаваться. Но проблема действительно есть. Он должен себя контролировать.

Он с нами тренировался. Я смотрю, насколько он качественно выполняет все действия при подготовке к матчу. Я же говорю, не хочу вдаваться в детали таких моментов, потому что это неправильно.

Показателем для Пономаренко будет следующий сезон. Потому что сейчас он на эмоциях, когда все получается. Следующий сезон покажет, насколько это было закономерным.

– Вы имеете в виду, что в тренировочном процессе он вас не убедил?

– Он не был убедителен. У нас на каждой тренировке есть и технико-тактические действия, и метраж, который пробегает игрок во время тренировки, интенсивность. Пульс у каждого может быть отдельный. Это уже индивидуальные особенности каждого игрока.

Мы говорим об интенсивности действий, количестве ускорений, количестве притормаживаний, объеме работы на максимальных и минимальных скоростях. То есть, эти показатели были у Пономаренко одни из самых низких, – сказал Шовковский.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Динамо Киев Александр Шовковский Матвей Пономаренко
Николай Тытюк Источник: Пряма червона
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Комментарии 6
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да, он лентяй. но ведь талантлив, собака.
с талантами надо иногда гибкость проявлять. не шаблонно к ним подходить, в глаза заглядывать.
Тут Шовковскому не хватило педагогического  опыта
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+4
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Чувак виходить і стабільно забиває, але для фізруків головне ТТХ тренувань.
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+3
Утер нос СаШо))
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+1
СаШо бросай нюхать кокс
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-2
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