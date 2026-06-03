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  4. Шовковский назвал футболиста, который просил его отпустить из Динамо
Украина. Премьер лига
03 июня 2026, 17:07 |
889
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Шовковский назвал футболиста, который просил его отпустить из Динамо

Валентин Моргун провел три матча в нынешнем сезоне и планировал уйти из-за недостатка практики

03 июня 2026, 17:07 |
889
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Шовковский назвал футболиста, который просил его отпустить из Динамо
ФК Динамо Киев. Александр Шовковский
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Бывший главный тренер «Динамо» Александр Шовковский рассказал, почему в седьмом туре чемпионата Украины против «Карпат» (3:3) доверил место в воротах Валентину Моргуну, который планировал покинуть клуб:

«На тот момент он выглядел лучше. Вы говорите, должен играть один вратарь. Что делать, если с ним что-то случилось? Получил травму, заболел, возникла проблема. И второй не готов.

Должны всегда давать возможность сыграть, а кому-то – отдохнуть. Когда ты постоянно играешь, возникает ослабление к себе в тренировочном процессе, и это влияет на игру.

Ты никогда не поднимешься до уровня своих ожиданий. Ты должен постоянно держать себя в тонусе и постоянно быть готовым. Вратарь – это не полевой игрок, которого можно в любой момент выпустить, дать ему 10-15-20 минут.

Моргун как раз и играл все кубковые матчи, когда мы дошли до финала и показывали достаточно приличный уровень. Почему ему не дать сыграть?

Буду откровенен, он еще в сезоне, когда мы стали чемпионами, подходил и спрашивал, как я смотрю на то, чтобы его отпустить. Я ему объяснял, почему это на тот момент было невозможно.

Я понимаю его. У него такой возраст, что он хочет играть. Но в таком клубе, как «Динамо», должно быть два примерно равноценных вратаря», – сказал Шовковский.

В нынешнем сезоне Моргун провел три матча, в которых пропустил шесть мячей. После завершения сезона 24-летний вратарь договорился о сотрудничестве с «Колосом» из Ковалевки.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Динамо Киев Александр Шовковский Валентин Моргун
Николай Тытюк Источник: Пряма червона
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лучше бы Игнатенко дали шанс.
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