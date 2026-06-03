Маттео Берреттини – Маттео Арнальди. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

3 июня на Открытом чемпионате Франции 2026 состоится итальянское дерби между Маттео Берреттини (Италия, ATP 105) и Маттео Арнальди (Италия, ATP 104).

Берреттини и Арнальди определят полуфиналиста в верхней части турнирной сетки. Встреча начнется ориентировочно в 21:30 по Киеву на корте имени Филиппа Шатрие.

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Это первое очное противостояние соперников.

Победитель поединка в финале сыграет против еще одного представителя Италии – Флавио Коболли.

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