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  4. Маттео Берреттини – Маттео Арнальди. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Ролан Гаррос
03 июня 2026, 21:30 | Обновлено 03 июня 2026, 22:17
186
0

Маттео Берреттини – Маттео Арнальди. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала Ролан Гаррос 2026

03 июня 2026, 21:30 | Обновлено 03 июня 2026, 22:17
186
0
Маттео Берреттини – Маттео Арнальди. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Маттео Берреттини
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3 июня на Открытом чемпионате Франции 2026 состоится итальянское дерби между Маттео Берреттини (Италия, ATP 105) и Маттео Арнальди (Италия, ATP 104).

Берреттини и Арнальди определят полуфиналиста в верхней части турнирной сетки. Встреча начнется ориентировочно в 21:30 по Киеву на корте имени Филиппа Шатрие.

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Это первое очное противостояние соперников.

Победитель поединка в финале сыграет против еще одного представителя Италии – Флавио Коболли.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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