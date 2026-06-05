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05 июня 2026, 07:02 |
1554
1

Обновлен рейтинг Золотого мяча по итогам сезона. Где Хвича?

Лидирует Дембеле

05 июня 2026, 07:02 |
1554
1 Comments
Обновлен рейтинг Золотого мяча по итогам сезона. Где Хвича?
Ballon d'or
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Журналисты портала GiveMeSport обновили свой рейтинг футболистов, имеющих наибольшие шансы завоевать «Золотой мяч» по итогам европейского сезона.

На первую позицию поднялся действующий обладатель награды – вингер «ПСЖ» Усман Дембеле. Французский атакующий игрок второй раз подряд выиграл Лигу чемпионов с парижским клубом и забил гол в финальном матче.

На второй строчке оказался нападающий «Баварии» и лучший бомбардир Бундеслиги Гарри Кейн. Замкнул тройку лидеров вингер «Барселоны» Ламин Ямаль.

В пятерке рейтинга появились и новые лица европейского футбола – лидер «Баварии» Майкл Олисе и грузинский вингер «ПСЖ» Хвича Кварацхелия.

Ранее был обнародован рейтинг самых титулованных игроков за всю историю.

Рейтинг «Золотого мяча»

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рейтинг Золотой мяч Гарри Кейн Усман Дембеле Ламин Ямаль GiveMeSport Майкл Олисе
Дмитрий Олийченко Источник: GiveMeSport
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Комментарии 1
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Після Роналду і Мессі, толком і кандидата немає на золотий м'яч. Вони приблизно всі однакові. Потрібно щоб дійсно ЛІДЕР був, а не так виграє хто небудь. Бо треба ж комусь вручити.
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