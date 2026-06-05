Обновлен рейтинг Золотого мяча по итогам сезона. Где Хвича?

Журналисты портала GiveMeSport обновили свой рейтинг футболистов, имеющих наибольшие шансы завоевать «Золотой мяч» по итогам европейского сезона.

На первую позицию поднялся действующий обладатель награды – вингер «ПСЖ» Усман Дембеле. Французский атакующий игрок второй раз подряд выиграл Лигу чемпионов с парижским клубом и забил гол в финальном матче.

На второй строчке оказался нападающий «Баварии» и лучший бомбардир Бундеслиги Гарри Кейн. Замкнул тройку лидеров вингер «Барселоны» Ламин Ямаль.

В пятерке рейтинга появились и новые лица европейского футбола – лидер «Баварии» Майкл Олисе и грузинский вингер «ПСЖ» Хвича Кварацхелия.

Ранее был обнародован рейтинг самых титулованных игроков за всю историю.

Рейтинг «Золотого мяча»