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  4. Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Это невозможно. Фанаты такого бы не приняли...»
Сборная УКРАИНЫ
05 июня 2026, 00:32 | Обновлено 05 июня 2026, 01:16
441
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Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Это невозможно. Фанаты такого бы не приняли...»

Футболист – о своем голе в ворота Польши

05 июня 2026, 00:32 | Обновлено 05 июня 2026, 01:16
441
1 Comments
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Это невозможно. Фанаты такого бы не приняли...»
УАФ. Андрея Ярмоленко
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Полузащитник киевского «Динамо» и сборной Украины по футболу Андрей Ярмоленко прокомментировал свой гол в ворота сборной Польши по футболу в товарищеском матче, который завершился победой украинцев со счетом 2:0.

«В той ситуации промахнуться было почти невозможно – расстояние до ворот было минимальным. Я понимал, что нужно просто завершить момент. Думаю, если бы я не забил, фанаты бы это не приняли.

Самое главное – помогать команде, выполнять требования тренерского штаба и делать все, чтобы болельщики получали удовольствие от игры», – сказал вингер.

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товарищеские матчи Андрей Ярмоленко сборная Украины по футболу сборная Польши по футболу Польша - Украина Андреа Мальдера
Дмитрий Олийченко Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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Леоненко 30 років тому Рапіду таке не забив. Фанати не забули, але коти прийняли. Добрі вони.
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