Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Это невозможно. Фанаты такого бы не приняли...»

Полузащитник киевского «Динамо» и сборной Украины по футболу Андрей Ярмоленко прокомментировал свой гол в ворота сборной Польши по футболу в товарищеском матче, который завершился победой украинцев со счетом 2:0.

«В той ситуации промахнуться было почти невозможно – расстояние до ворот было минимальным. Я понимал, что нужно просто завершить момент. Думаю, если бы я не забил, фанаты бы это не приняли.

Самое главное – помогать команде, выполнять требования тренерского штаба и делать все, чтобы болельщики получали удовольствие от игры», – сказал вингер.