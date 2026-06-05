Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Это невозможно. Фанаты такого бы не приняли...»
Футболист – о своем голе в ворота Польши
Полузащитник киевского «Динамо» и сборной Украины по футболу Андрей Ярмоленко прокомментировал свой гол в ворота сборной Польши по футболу в товарищеском матче, который завершился победой украинцев со счетом 2:0.
«В той ситуации промахнуться было почти невозможно – расстояние до ворот было минимальным. Я понимал, что нужно просто завершить момент. Думаю, если бы я не забил, фанаты бы это не приняли.
Самое главное – помогать команде, выполнять требования тренерского штаба и делать все, чтобы болельщики получали удовольствие от игры», – сказал вингер.
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