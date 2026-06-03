Костюк обратилась к Свитолиной после победы в четвертьфинале Ролан Гаррос
Марта вышла в полуфинал престижного турнира
Украинская теннисистка Марта Костюк прокомментировала победу над Элиной Свитолиной в четвертьфинале Ролан Гаррос, которая вывела ее в первый в карьере полуфинал турнира Большого шлема.
«Я постоянно напоминаю себе, насколько важно наслаждаться процессом. Именно ради таких моментов и работаешь. Первый полуфинал турнира Большого шлема – это нечто невероятное.
Сложно описать словами, что для меня значит этот результат. Но я точно знаю, что горжусь тем путем, который прошла, и человеком, которым стала на этом пути.
Спасибо Элине за матч, который был достоин такой стадии турнира, и за возможность разделить этот особый момент для украинского тенниса», – отметила Костюк.
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