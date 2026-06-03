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WTA
03 июня 2026, 20:26 | Обновлено 03 июня 2026, 20:27
870
0

Костюк обратилась к Свитолиной после победы в четвертьфинале Ролан Гаррос

Марта вышла в полуфинал престижного турнира

03 июня 2026, 20:26 | Обновлено 03 июня 2026, 20:27
870
0
Костюк обратилась к Свитолиной после победы в четвертьфинале Ролан Гаррос
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк
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Украинская теннисистка Марта Костюк прокомментировала победу над Элиной Свитолиной в четвертьфинале Ролан Гаррос, которая вывела ее в первый в карьере полуфинал турнира Большого шлема.

«Я постоянно напоминаю себе, насколько важно наслаждаться процессом. Именно ради таких моментов и работаешь. Первый полуфинал турнира Большого шлема – это нечто невероятное.

Сложно описать словами, что для меня значит этот результат. Но я точно знаю, что горжусь тем путем, который прошла, и человеком, которым стала на этом пути.

Спасибо Элине за матч, который был достоин такой стадии турнира, и за возможность разделить этот особый момент для украинского тенниса», – отметила Костюк.

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