В Реале официально анонсировали первый громкий трансфер нового сезона

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес анонсировал громкое усиление команды.

«В этот четверг я объявлю о первом громком трансфере «Реала» на следующий сезон. Все знают, в чем заключается мой спортивный проект: иметь в составе лучших игроков и продолжать побеждать», – заявил функционер.

Перес в настоящее время ведет активную предвыборную кампанию на фоне приближения очередных выборов президента «Реала», которые ожидаются 7 июня. 79-летний бизнесмен возглавляет «Реал» с 2009 года. До этого он также руководил клубом с 2000 по 2006 год. Его главным конкурентом на этот пост является 37-летний миллиардер Энрике Рикельме.