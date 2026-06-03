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Испания
03 июня 2026, 19:06 | Обновлено 03 июня 2026, 19:23
1876
0

В Реале официально анонсировали первый громкий трансфер нового сезона

Флорентино Перес пообещал усилить состав лучшими игроками

03 июня 2026, 19:06 | Обновлено 03 июня 2026, 19:23
1876
0
В Реале официально анонсировали первый громкий трансфер нового сезона
Getty Images/Global Images Ukraine. Флорентино Перес
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Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес анонсировал громкое усиление команды.

«В этот четверг я объявлю о первом громком трансфере «Реала» на следующий сезон. Все знают, в чем заключается мой спортивный проект: иметь в составе лучших игроков и продолжать побеждать», – заявил функционер.

Перес в настоящее время ведет активную предвыборную кампанию на фоне приближения очередных выборов президента «Реала», которые ожидаются 7 июня. 79-летний бизнесмен возглавляет «Реал» с 2009 года. До этого он также руководил клубом с 2000 по 2006 год. Его главным конкурентом на этот пост является 37-летний миллиардер Энрике Рикельме.

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Флорентино Перес Реал Мадрид Ла Лига трансферы чемпионат Испании по футболу
Андрей Плыгун
Андрей Плыгун Sport.ua
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