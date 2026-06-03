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Испания
03 июня 2026, 18:14 | Обновлено 03 июня 2026, 18:16
1467
0

Моуриньо просит Реал купить игрока, которого ранее выжил из клуба

Калафьори может присоединиться к составу сливочных

03 июня 2026, 18:14 | Обновлено 03 июня 2026, 18:16
1467
0
Моуриньо просит Реал купить игрока, которого ранее выжил из клуба
Getty Images/Global Images Ukraine. Риккардо Калафьори
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Португальский специалист Жозе Моуриньо, несмотря на то, что пока не является официальным тренером мадридского «Реала», уже активно планирует летнюю трансферную кампанию.

Как сообщает известный испанский журналист Рамон Альварес де Мон, будущий руководитель «сливочных» попросил руководство клуба рассмотреть возможность приобретения 24-летнего защитника лондонского «Арсенала» и сборной Италии Риккардо Калафьори. Отмечается, что Моуриньо привлекает универсальность игрока, который может сыграть как в центре, так и на левом фланге обороны.

Ранее португалец уже работал с Калафьори в «Роме». В 2021 году тренер лишил молодого игрока места в основном составе «волков», согласовал его аренду в «Дженоа», а впоследствии вообще дал согласие на полноценный трансфер в «Базель» за 10,5 млн евро. Сегодня трансферная стоимость игрока оценивается в 55 млн евро.

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Риккардо Калафьори Жозе Моуриньо Реал Мадрид Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Ла Лига чемпионат Испании по футболу Рома Рим
Андрей Плыгун
Андрей Плыгун Sport.ua
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