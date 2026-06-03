Моуриньо просит Реал купить игрока, которого ранее выжил из клуба
Калафьори может присоединиться к составу сливочных
Португальский специалист Жозе Моуриньо, несмотря на то, что пока не является официальным тренером мадридского «Реала», уже активно планирует летнюю трансферную кампанию.
Как сообщает известный испанский журналист Рамон Альварес де Мон, будущий руководитель «сливочных» попросил руководство клуба рассмотреть возможность приобретения 24-летнего защитника лондонского «Арсенала» и сборной Италии Риккардо Калафьори. Отмечается, что Моуриньо привлекает универсальность игрока, который может сыграть как в центре, так и на левом фланге обороны.
Ранее португалец уже работал с Калафьори в «Роме». В 2021 году тренер лишил молодого игрока места в основном составе «волков», согласовал его аренду в «Дженоа», а впоследствии вообще дал согласие на полноценный трансфер в «Базель» за 10,5 млн евро. Сегодня трансферная стоимость игрока оценивается в 55 млн евро.
🚨Mourinho le ha pedido al Real Madrid que explore la opción de fichar a Calafiori. Le gusta la polivalencia del italiano (central-lateral izquierdo).— Ramón Álvarez de Mon (@Ramon_AlvarezMM) June 3, 2026
Os doy más detalles de otras peticiones en el canal. pic.twitter.com/K2yyOyqBFq
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Александр вспомнил момент из своей карьеры
Степаненко уже работает в сборной Украины