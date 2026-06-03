Карвахаль определился с новым клубом. Хочет играть в Лиге чемпионов
Испанец предложил свои услуги Интеру
34-летний испанский защитник Дани Карвахаль может перейти в миланский «Интер».
Как сообщает известный инсайдер Экрем Конур, бывший капитан мадридского «Реала» предложил свои услуги итальянскому гранду. По словам журналиста, Карвахаль хочет остаться в Европе и выступать в Лиге чемпионов.
Испанец провел 13 сезонов в составе «Реала». В конце прошлого сезона стало известно, что мадридский клуб отказался продлевать контракт с игроком. В июне он официально станет свободным агентом.
🚨#RealMadrid Dani Carvajal has offered himself to Inter.— Ekrem KONUR (@Ekremkonur) June 3, 2026
🔥 The experienced right‑back wants to continue in Europe and prefers a club competing in the Champions League.
👀 Leaving Real Madrid on a free transfer, his contract expires on June 30. https://t.co/xN0r8eLpDe pic.twitter.com/51c3On6cvP
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Мареска имеет контракт с Челси еще на 3,5 года
«Рома» договорилась о матче против «Боруссии»