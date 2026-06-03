Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Карвахаль определился с новым клубом. Хочет играть в Лиге чемпионов
Италия
03 июня 2026, 17:57 |
1379
0

Карвахаль определился с новым клубом. Хочет играть в Лиге чемпионов

Испанец предложил свои услуги Интеру

03 июня 2026, 17:57 |
1379
0
Карвахаль определился с новым клубом. Хочет играть в Лиге чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine. Дани Карвахаль
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

34-летний испанский защитник Дани Карвахаль может перейти в миланский «Интер».

Как сообщает известный инсайдер Экрем Конур, бывший капитан мадридского «Реала» предложил свои услуги итальянскому гранду. По словам журналиста, Карвахаль хочет остаться в Европе и выступать в Лиге чемпионов.

Испанец провел 13 сезонов в составе «Реала». В конце прошлого сезона стало известно, что мадридский клуб отказался продлевать контракт с игроком. В июне он официально станет свободным агентом.

По теме:
В Реале официально анонсировали первый громкий трансфер нового сезона
В Европе отреагировали на потенциальный переход Забарного в Ливерпуль
Моуриньо просит Реал купить игрока, которого ранее выжил из клуба
Дани Карвахаль Реал Мадрид Интер Милан Серия A чемпионат Италии по футболу трансферы
Андрей Плыгун
Андрей Плыгун Sport.ua
Оцените материал
(12)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ман Сити готов объявить о новом тренере. Нужно решить одну проблему
Футбол | 03 июня 2026, 18:15 0
Ман Сити готов объявить о новом тренере. Нужно решить одну проблему
Ман Сити готов объявить о новом тренере. Нужно решить одну проблему

Мареска имеет контракт с Челси еще на 3,5 года

Довбик поедет играть футбольный матч в Германию
Футбол | 03 июня 2026, 07:25 7
Довбик поедет играть футбольный матч в Германию
Довбик поедет играть футбольный матч в Германию

«Рома» договорилась о матче против «Боруссии»

Каркасы ворот и Влада Седан. Почему Ярмоленко пока не побил рекорд Шевченко
Футбол | 03.06.2026, 11:45
Каркасы ворот и Влада Седан. Почему Ярмоленко пока не побил рекорд Шевченко
Каркасы ворот и Влада Седан. Почему Ярмоленко пока не побил рекорд Шевченко
Пономаренко получил роскошный вариант трансфера от легендарного клуба
Футбол | 03.06.2026, 10:22
Пономаренко получил роскошный вариант трансфера от легендарного клуба
Пономаренко получил роскошный вариант трансфера от легендарного клуба
Неожиданное решение Жироны. Клуб выдвинул требование Цыганкову и Ванату
Футбол | 03.06.2026, 04:32
Неожиданное решение Жироны. Клуб выдвинул требование Цыганкову и Ванату
Неожиданное решение Жироны. Клуб выдвинул требование Цыганкову и Ванату
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Известный футболист столкнулся с ТЦК и СП и был мобилизован в армию
Известный футболист столкнулся с ТЦК и СП и был мобилизован в армию
03.06.2026, 10:59 11
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Назначен следующий бой Александра Усика
ОФИЦИАЛЬНО. Назначен следующий бой Александра Усика
02.06.2026, 08:29 19
Бокс
ЧЕ-2026 по мини-футболу. Определены пары 1/2 финала: впервые здесь Украина
ЧЕ-2026 по мини-футболу. Определены пары 1/2 финала: впервые здесь Украина
03.06.2026, 11:05 4
Футбол
Таблица Первой лиги. Черноморец вышел в УПЛ, определены пары плей-офф
Таблица Первой лиги. Черноморец вышел в УПЛ, определены пары плей-офф
01.06.2026, 16:09 43
Футбол
Знаменитый клуб решил подписать Зинченко, от которого избавился Аякс
Знаменитый клуб решил подписать Зинченко, от которого избавился Аякс
02.06.2026, 08:57 12
Футбол
Забарный нашел новый клуб, ради которого готов покинуть ПСЖ
Забарный нашел новый клуб, ради которого готов покинуть ПСЖ
03.06.2026, 06:44 26
Футбол
ЧЕ-2026 по мини-футболу. Украина в игре: определены все пары 1/4 финала
ЧЕ-2026 по мини-футболу. Украина в игре: определены все пары 1/4 финала
02.06.2026, 06:23 3
Футбол
Свитолина обратилась к Костюк после поражения в 1/4 финала Ролан Гаррос
Свитолина обратилась к Костюк после поражения в 1/4 финала Ролан Гаррос
02.06.2026, 23:21 3
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем