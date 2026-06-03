Карвахаль определился с новым клубом. Хочет играть в Лиге чемпионов

34-летний испанский защитник Дани Карвахаль может перейти в миланский «Интер».

Как сообщает известный инсайдер Экрем Конур, бывший капитан мадридского «Реала» предложил свои услуги итальянскому гранду. По словам журналиста, Карвахаль хочет остаться в Европе и выступать в Лиге чемпионов.

Испанец провел 13 сезонов в составе «Реала». В конце прошлого сезона стало известно, что мадридский клуб отказался продлевать контракт с игроком. В июне он официально станет свободным агентом.