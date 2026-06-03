В Европе отреагировали на потенциальный переход Забарного в Ливерпуль
Спортивный аналитик Зад Бухдуд отметил сильные стороны защитника сборной Украины
Спортивный аналитик Зад Бухдуд прокомментировал возможный переход защитника сборной Украины Ильи Забарного в английский «Ливерпуль», отметив сильные стороны игрока:
«Один из лучших центральных защитников Европы, умеющих качественно играть с мячом. Он провел выдающийся сезон 2024/25 под руководством Андони Ираолы в «Борнмуте» вместе с Хейсеном, и лично я считаю, что Забарный выглядел сильнее своего партнера.
Это атлетический и физически мощный защитник, хотя в единоборствах – как внизу, так и на втором этаже – ему есть куда расти. В то же время, его продвижение мяча через пас и длинные передачи находятся на элитном уровне», – отметил эксперт.
Забарный провел 37 матчей в нынешнем сезоне за французский ПСЖ и отличился одним голом. Контракт 23-летнего украинца истекает в июне 2030-го, а его трансферная стоимость составляет 40 млн евро.
Ilya Zabarnyi (23, PSG) 🇺🇦— thelebscout (@TheLebScout) June 3, 2026
One of the best ball playing center backs in Europe. Was exceptional under Iraola in the 24/25 season alongside Huijsen at Bournemouth, and I believe he was the better of the two.
A very athletic and physically imposing defender, although not the best… pic.twitter.com/udBaiyQlAx
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