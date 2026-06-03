В Европе отреагировали на потенциальный переход Забарного в Ливерпуль

Спортивный аналитик Зад Бухдуд прокомментировал возможный переход защитника сборной Украины Ильи Забарного в английский «Ливерпуль», отметив сильные стороны игрока:

«Один из лучших центральных защитников Европы, умеющих качественно играть с мячом. Он провел выдающийся сезон 2024/25 под руководством Андони Ираолы в «Борнмуте» вместе с Хейсеном, и лично я считаю, что Забарный выглядел сильнее своего партнера.

Это атлетический и физически мощный защитник, хотя в единоборствах – как внизу, так и на втором этаже – ему есть куда расти. В то же время, его продвижение мяча через пас и длинные передачи находятся на элитном уровне», – отметил эксперт.

Забарный провел 37 матчей в нынешнем сезоне за французский ПСЖ и отличился одним голом. Контракт 23-летнего украинца истекает в июне 2030-го, а его трансферная стоимость составляет 40 млн евро.