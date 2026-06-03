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Англия
03 июня 2026, 14:58 | Обновлено 03 июня 2026, 16:11
284
0

ОФИЦИАЛЬНО. Перелом и операция. Клуб АПЛ сохранил ветерана еще на сезон

Фабиан Шер останется в «Ньюкасле»

03 июня 2026, 14:58 | Обновлено 03 июня 2026, 16:11
284
0
ОФИЦИАЛЬНО. Перелом и операция. Клуб АПЛ сохранил ветерана еще на сезон
Getty Images/Global Images Ukraine. Фабиан Шер

34-летний швейцарский защитник Фабиан Шер официально останется в английском клубе «Ньюкасл».

Футболист договорился с «сороками» о продлении контракта ещё на один год – до конца сезона 2026/27.

«Я очень рад остаться в клубе. Чувствую, что за восемь лет здесь достиг многого, но верю, что впереди еще немало всего.

Я горжусь тем, что могу называть Ньюкасл своим домом. Все знают, насколько я счастлив как в этом городе, так и в этом клубе, поэтому я очень рад продолжить этот путь еще на год.

Прошлый сезон завершился не так, как я хотел, из-за моей травмы, но сейчас я полностью сосредоточен на восстановлении формы и помощи команде в достижении наших целей в следующем сезоне», – сказал Шер.

Большую часть сезона 2025/26 Фабиан пропустил из-за перелома и последующей операции. На протяжении кампании защитник успел провести 21 поединок и забить один мяч.

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Ньюкасл Фабиан Шер продление контракта чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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