ОФИЦИАЛЬНО. Перелом и операция. Клуб АПЛ сохранил ветерана еще на сезон
Фабиан Шер останется в «Ньюкасле»
34-летний швейцарский защитник Фабиан Шер официально останется в английском клубе «Ньюкасл».
Футболист договорился с «сороками» о продлении контракта ещё на один год – до конца сезона 2026/27.
«Я очень рад остаться в клубе. Чувствую, что за восемь лет здесь достиг многого, но верю, что впереди еще немало всего.
Я горжусь тем, что могу называть Ньюкасл своим домом. Все знают, насколько я счастлив как в этом городе, так и в этом клубе, поэтому я очень рад продолжить этот путь еще на год.
Прошлый сезон завершился не так, как я хотел, из-за моей травмы, но сейчас я полностью сосредоточен на восстановлении формы и помощи команде в достижении наших целей в следующем сезоне», – сказал Шер.
Большую часть сезона 2025/26 Фабиан пропустил из-за перелома и последующей операции. На протяжении кампании защитник успел провести 21 поединок и забить один мяч.
Here to stay! 😍🔒— Newcastle United (@NUFC) June 2, 2026
Fabian Schär has signed a new deal until the end of the '26/27 season 🙌 pic.twitter.com/VD1cAOTLNT
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