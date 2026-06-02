  ОФИЦИАЛЬНО. Английский клуб сообщил об уходе четырех футболистов
02 июня 2026, 20:21
Джон Рудди, Макс Томпсон, Аарон Рэмсдейл и Мэтт Таргетт покинули «Ньюкасл»

Английский клуб «Ньюкасл» официально объявил об уходе четырех футболистов по окончании сезона-2025/26.

«Сороки» попрощались сразу с тремя вратарями. Клуб покинули Джон Рудди и Макс Томпсон, чьи контракты подошли к концу.

Если Томпсон является воспитанником клуба, который так и не получил шанса дебютировать за основную команду, то Рудди выполнял роль резервного голкипера и за два года не провёл на поле ни одного матча.

Также команду покинул опытный Аарон Рэмсдейл. Вратарь вернется в «Саутгемптон», поскольку срок его аренды истек.

На счету Аарона 23 матча за клуб, и лишь в двух из них он сумел сохранить свои ворота в неприкосновенности.

Покинул «Ньюкасл» и левый защитник Мэтт Таргетт, который провел сезон в аренде в «Мидлсбро». После перехода из «Астон Виллы» зимой 2022 года Мэтт сыграл за «сорок» 47 поединков.

