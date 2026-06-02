ОФИЦИАЛЬНО. Английский клуб сообщил об уходе четырех футболистов
Джон Рудди, Макс Томпсон, Аарон Рэмсдейл и Мэтт Таргетт покинули «Ньюкасл»
Английский клуб «Ньюкасл» официально объявил об уходе четырех футболистов по окончании сезона-2025/26.
«Сороки» попрощались сразу с тремя вратарями. Клуб покинули Джон Рудди и Макс Томпсон, чьи контракты подошли к концу.
Если Томпсон является воспитанником клуба, который так и не получил шанса дебютировать за основную команду, то Рудди выполнял роль резервного голкипера и за два года не провёл на поле ни одного матча.
Также команду покинул опытный Аарон Рэмсдейл. Вратарь вернется в «Саутгемптон», поскольку срок его аренды истек.
На счету Аарона 23 матча за клуб, и лишь в двух из них он сумел сохранить свои ворота в неприкосновенности.
Покинул «Ньюкасл» и левый защитник Мэтт Таргетт, который провел сезон в аренде в «Мидлсбро». После перехода из «Астон Виллы» зимой 2022 года Мэтт сыграл за «сорок» 47 поединков.
Four senior players will follow Kieran Trippier and Emil Krafth in departing the club upon the expiry of their contracts.— Newcastle United (@NUFC) June 2, 2026
Aaron Ramsdale will return to Southampton while Matt Targett, John Ruddy and Max Thompson will also be moving on.
Best of luck for the future, lads 🖤🤍
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Кырстя не сумела навязать борьбу Андреевой в четвертьфинале мейджора в Париже
Лорен Перрен – о конкуренции украинца с Маркиньосом