Шовковский пояснил, почему Маркевичу не доверили возглавить сборную Украины

Легенда киевского Динамо Александр Шовковский рассказал свою версию, почему национальную сборную Украины не доверили украинскому специалисту Мирону Маркевичу.

«Я думаю, если в контексте сборной мы говорим, то, возможно, как раз тот фактор, который в последние годы Мирон Богданович не тренировал, это тоже сыграло свою роль», – сказал Шовковский.

Национальную сборную Украины возглавил итальянский специалист Андреа Мальдера, который уже успел дебютировать во главе сине-желтых с победы над национальной командой Польши (2:0).