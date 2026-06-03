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  4. Шовковский пояснил, почему Маркевичу не доверили возглавить сборную Украины
Сборная УКРАИНЫ
03 июня 2026, 12:06 | Обновлено 03 июня 2026, 12:07
2247
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Шовковский пояснил, почему Маркевичу не доверили возглавить сборную Украины

Легенда «Динамо» озвучил свою версию

03 июня 2026, 12:06 | Обновлено 03 июня 2026, 12:07
2247
2 Comments
Шовковский пояснил, почему Маркевичу не доверили возглавить сборную Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Шовковский

Легенда киевского Динамо Александр Шовковский рассказал свою версию, почему национальную сборную Украины не доверили украинскому специалисту Мирону Маркевичу.

«Я думаю, если в контексте сборной мы говорим, то, возможно, как раз тот фактор, который в последние годы Мирон Богданович не тренировал, это тоже сыграло свою роль», – сказал Шовковский.

Национальную сборную Украины возглавил итальянский специалист Андреа Мальдера, который уже успел дебютировать во главе сине-желтых с победы над национальной командой Польши (2:0).

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Мирон Маркевич Андреа Мальдера Александр Шовковский сборная Украины по футболу Украинская ассоциация футбола
Олег Вахоцкий Источник: YouTube
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Комментарии 2
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Маркевич не тренировал карпаты.
Мальдера вообще никого не тренировал.
Выбор очевиден.
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