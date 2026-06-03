Шовковский пояснил, почему Маркевичу не доверили возглавить сборную Украины
Легенда «Динамо» озвучил свою версию
Легенда киевского Динамо Александр Шовковский рассказал свою версию, почему национальную сборную Украины не доверили украинскому специалисту Мирону Маркевичу.
«Я думаю, если в контексте сборной мы говорим, то, возможно, как раз тот фактор, который в последние годы Мирон Богданович не тренировал, это тоже сыграло свою роль», – сказал Шовковский.
Национальную сборную Украины возглавил итальянский специалист Андреа Мальдера, который уже успел дебютировать во главе сине-желтых с победы над национальной командой Польши (2:0).
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