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  4. Отклонил выгодные предложения. Опытный защитник хочет остаться в Барселоне
Испания
03 июня 2026, 11:57 |
448
0

Отклонил выгодные предложения. Опытный защитник хочет остаться в Барселоне

Андреас Кристенсен определился со своим будущим

03 июня 2026, 11:57 |
448
0
Отклонил выгодные предложения. Опытный защитник хочет остаться в Барселоне
Getty Images/Global Images Ukraine. Андреас Кристенсен

Датский защитник «Барселоны» Андреас Кристенсен намерен продлить контракт с «блаугранас».

Несмотря на то, что клубы из Греции, Италии и Англии до сих пор мечтают о его трансфере, футболист хочет остаться в Каталонии еще на два года. Датский защитник, чей действующий контракт истекает 30 июня, в настоящее время ожидает документы от клуба, чтобы вместе со своим агентом их пересмотреть и согласовать дату подписания.

Кристенсен отказался от клубов, которые предлагали лучшие финансовые условия, и выбрал «Барселону», поскольку чувствует себя комфортно в команде и городе вместе с семьей. Кроме того, он хочет доказать свою ценность после двух сезонов, омраченных травмами. Защитник пользуется доверием Ханси Флика, который является одним из главных сторонников его продления контракта. Опыт и универсальность игрока высоко ценятся тренером.

В настоящее время Кристенсен находится в расположении сборной Дании и готовится к товарищеским матчам с Республикой Конго в Льеже (3 мая) и Украиной в Оденсе (7 мая).

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Андреас Кристенсен Барселона трансферы трансферы Ла Лиги Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Иван Чирко Источник: Mundo Deportivo
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