ФЛИК: «Хочу ли я, чтобы он остался? Да, конечно, это план»

Главный тренер «Барселоны» Ханси Флик сообщил, что хотел бы сохранить в команде Андреаса Кристенсена и планирует дать ему игровое время в матче с «Бетисом».

«Хочу ли я, чтобы Кристенсен остался? Да, конечно, это план. Также планируется, что он получит немного игрового времени завтра. Не в старте, но сыграет определенное количество минут. Мы думали об этом и в прошлом матче, но изменили решение. Когда матч начинается, все всегда развивается иначе, чем было запланировано».

30-летний датский центральный защитник выступает за «Барселону» с 2022 года, а его контракт рассчитан до конца этого сезона.

В сезоне 2025/26 он сыграл 17 матчей за «блаугранас» и забил 1 гол, пока не получил серьезную травму зимой 2026 года.

«Барселона» досрочно стала чемпионом Испании. Матч с «Бетисом» состоится в воскресенье, 17 мая. Старт игры – в 22:15 по киевскому времени.

