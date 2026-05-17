Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФЛИК: «Хочу ли я, чтобы он остался? Да, конечно, это план»
Испания
17 мая 2026, 11:37 | Обновлено 17 мая 2026, 11:38
375
0

ФЛИК: «Хочу ли я, чтобы он остался? Да, конечно, это план»

Контракт Андреаса Кристенсена заканчивается в июне

17 мая 2026, 11:37 | Обновлено 17 мая 2026, 11:38
375
0
ФЛИК: «Хочу ли я, чтобы он остался? Да, конечно, это план»
Getty Images/Global Images Ukraine. Андреас Кристенсен

Главный тренер «Барселоны» Ханси Флик сообщил, что хотел бы сохранить в команде Андреаса Кристенсена и планирует дать ему игровое время в матче с «Бетисом».

«Хочу ли я, чтобы Кристенсен остался? Да, конечно, это план. Также планируется, что он получит немного игрового времени завтра. Не в старте, но сыграет определенное количество минут.

Мы думали об этом и в прошлом матче, но изменили решение. Когда матч начинается, все всегда развивается иначе, чем было запланировано».

30-летний датский центральный защитник выступает за «Барселону» с 2022 года, а его контракт рассчитан до конца этого сезона.

В сезоне 2025/26 он сыграл 17 матчей за «блаугранас» и забил 1 гол, пока не получил серьезную травму зимой 2026 года.

«Барселона» досрочно стала чемпионом Испании. Матч с «Бетисом» состоится в воскресенье, 17 мая. Старт игры – в 22:15 по киевскому времени.

Ранее Ханси Флик рассказал, почему Френки де Йонг оказался вне заявки на матч 37-го тура Ла Лиги с «Бетисом».

По теме:
Флик подтвердил. Один из ключевых игроков Барселоны не сыграет с Бетисом
Баварии не хватило трех голов для повторения рекорда топ-5 лиг
Кейн, Диас и Олисе суммарно забили 106 голов за Баварию в сезоне 2025/26
Ханс-Дитер Флик Андреас Кристенсен Барселона
Иван Чирко Источник: Barca Universal
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Пономаренко хочет купить клуб из Лондона. Известна сумма предложения
Футбол | 17 мая 2026, 07:38 21
Пономаренко хочет купить клуб из Лондона. Известна сумма предложения
Пономаренко хочет купить клуб из Лондона. Известна сумма предложения

Матвей может перейти в «Брентфорд»

Элина Свитолина – Коко Гауфф. Финал WTA 1000 в Риме. Видеообзор матча
Теннис | 16 мая 2026, 22:12 1
Элина Свитолина – Коко Гауфф. Финал WTA 1000 в Риме. Видеообзор матча
Элина Свитолина – Коко Гауфф. Финал WTA 1000 в Риме. Видеообзор матча

Смотрите лучшие моменты финального поединка на турниреWTA 1000 в Риме

К Моуринью в Бенфику может перейти украинец. Сумма трансфера впечатляет
Футбол | 17.05.2026, 08:40
К Моуринью в Бенфику может перейти украинец. Сумма трансфера впечатляет
К Моуринью в Бенфику может перейти украинец. Сумма трансфера впечатляет
Стало известно, сколько заработала Свитолина за выигранный трофей в Риме
Теннис | 16.05.2026, 23:31
Стало известно, сколько заработала Свитолина за выигранный трофей в Риме
Стало известно, сколько заработала Свитолина за выигранный трофей в Риме
Ломаченко покинул территорию Украины. Потянуло к российскому
Бокс | 17.05.2026, 09:34
Ломаченко покинул территорию Украины. Потянуло к российскому
Ломаченко покинул территорию Украины. Потянуло к российскому
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Шахтер получил предложение из АПЛ по украинцу и принял решение
Шахтер получил предложение из АПЛ по украинцу и принял решение
16.05.2026, 06:58 15
Футбол
Арда Туран попросил у Шахтера трансфер известного футболиста
Арда Туран попросил у Шахтера трансфер известного футболиста
17.05.2026, 07:20 16
Футбол
Элина Свитолина – Коко Гауфф. Прогноз и анонс на финал WTA 1000 в Риме
Элина Свитолина – Коко Гауфф. Прогноз и анонс на финал WTA 1000 в Риме
16.05.2026, 17:33 3
Теннис
ОФИЦИАЛЬНО. Украинский топ-клуб переманил коуча главного конкурента
ОФИЦИАЛЬНО. Украинский топ-клуб переманил коуча главного конкурента
15.05.2026, 15:57
Баскетбол
Старт финального матча WTA 1000 в Риме Свитолина – Гауфф отложен
Старт финального матча WTA 1000 в Риме Свитолина – Гауфф отложен
16.05.2026, 17:59 5
Теннис
ЧМ по хоккею. Шоу Австрии и Великобритании, победа Словакии
ЧМ по хоккею. Шоу Австрии и Великобритании, победа Словакии
16.05.2026, 16:45
Хоккей
Сергей Ребров выбрал себе новую команду и выдвинул жесткие условия
Сергей Ребров выбрал себе новую команду и выдвинул жесткие условия
15.05.2026, 08:08 45
Футбол
Ребров внес залог за Ермака. Сумма впечатляет
Ребров внес залог за Ермака. Сумма впечатляет
15.05.2026, 10:25 240
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем