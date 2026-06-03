Венгрия – Украина. 1/2 финала ЧЕ по мини-футболу. Смотреть онлайн LIVE
Смотрите 2 июня в 20:15 полуфинал чемпионата Европы в Братиславе
3 июня в 20:15 сборная Украины проводит матч 1/2 финала ЧЕ-2026 по мини-футболу против команды Венгрии.
Континентальный турнир проходит с 27 мая по 4 июня в Братиславе, столице Словакии.
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Победитель матча Венгрия – Украина (начало – в 20:15) выйдет в финал на победителя полуфинальной пары Сербия – Азербайджан (игра в 21:45).
Ранее в группе C Украина заняла первое место (7 очков), переиграв Бельгию (4:0) и Турцию (3:2) и сыграв вничью с Сербией (1:1).
Затем сборная Украины выиграла матч 1/8 финала против команды Португалии (3:1), а в четвертьфинале разгромила Грузию (4:0).
ЧЕ-2026 по мини-футболу
Братислава (Словакия), 27.05–04.06.2026
1/4 финала, 2 июня 2026
- 02.06. 18:30. Венгрия – Болгария – 4:0
- 02.06. 20:00. Грузия – Украина – 0:4
- 02.06. 21:30. Румыния – Сербия – 4:6
- 02.06. 23:00. Чехия – Азербайджан – 2:5
1/2 финала, 3 июня 2026
- 03.06. 20:15. Венгрия – Украина
- 03.06. 21:45. Сербия – Азербайджан
Заявка сборной Украины на ЧЕ-2026 по мини-футболу
Вратари: 1. Ярослав Морикишка (FC Dizbud), 71. Мирослав Магурский (FC Otamany)
Полевые игроки: 3. Андрей Заграничный (FC Andezit), 5. Андрей Ковальчук (FC Andezit), 6. Станислав Гнатковский (FC Perevozka), 7. Михаил Грицина (FC Andezit), 9. Вадим Иванов (FC Lowcy), 10. Дмитрий Сорокин (FC Andezit), 11. Никита Синицын (FC Andezit), 13. Дмитрий Клочко (FC Sarmat), 20. Сергей Лапа (FC Andezit), 21. Андрей Цопа (FC Andezit), 22. Игорь Тихненко (FC Andezit), 29. Александр Колесников (FC Sarmat), 30. Денис Бланк (FC Fakel / FC Elektrowozniak), 69. Александр Тарасюк (FC Andezit), 77. Артем Сохацкий (FC Rukh Media)
Главный тренер: Александр Бондарь
Венгрия – Украина. 1/2 финала ЧЕ по мини-футболу. Смотреть онлайн LIVE
Матчи сборной Украины в прямом эфире транслирует Kyivstar TV
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