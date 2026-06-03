Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Венгрия – Украина. 1/2 финала ЧЕ по мини-футболу. Смотреть онлайн LIVE
Другие новости
03 июня 2026, 09:23 | Обновлено 03 июня 2026, 09:29
500
0

Венгрия – Украина. 1/2 финала ЧЕ по мини-футболу. Смотреть онлайн LIVE

Смотрите 2 июня в 20:15 полуфинал чемпионата Европы в Братиславе

03 июня 2026, 09:23 | Обновлено 03 июня 2026, 09:29
500
0
Венгрия – Украина. 1/2 финала ЧЕ по мини-футболу. Смотреть онлайн LIVE
Minifootball Ukraine

3 июня в 20:15 сборная Украины проводит матч 1/2 финала ЧЕ-2026 по мини-футболу против команды Венгрии.

Континентальный турнир проходит с 27 мая по 4 июня в Братиславе, столице Словакии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Победитель матча Венгрия – Украина (начало – в 20:15) выйдет в финал на победителя полуфинальной пары Сербия – Азербайджан (игра в 21:45).

Ранее в группе C Украина заняла первое место (7 очков), переиграв Бельгию (4:0) и Турцию (3:2) и сыграв вничью с Сербией (1:1).

Затем сборная Украины выиграла матч 1/8 финала против команды Португалии (3:1), а в четвертьфинале разгромила Грузию (4:0).

ЧЕ-2026 по мини-футболу

Братислава (Словакия), 27.05–04.06.2026

1/4 финала, 2 июня 2026

  • 02.06. 18:30. Венгрия – Болгария – 4:0
  • 02.06. 20:00. Грузия – Украина – 0:4
  • 02.06. 21:30. Румыния – Сербия – 4:6
  • 02.06. 23:00. Чехия – Азербайджан – 2:5

1/2 финала, 3 июня 2026

  • 03.06. 20:15. Венгрия – Украина
  • 03.06. 21:45. Сербия – Азербайджан

Заявка сборной Украины на ЧЕ-2026 по мини-футболу

Вратари: 1. Ярослав Морикишка (FC Dizbud), 71. Мирослав Магурский (FC Otamany)

Полевые игроки: 3. Андрей Заграничный (FC Andezit), 5. Андрей Ковальчук (FC Andezit), 6. Станислав Гнатковский (FC Perevozka), 7. Михаил Грицина (FC Andezit), 9. Вадим Иванов (FC Lowcy), 10. Дмитрий Сорокин (FC Andezit), 11. Никита Синицын (FC Andezit), 13. Дмитрий Клочко (FC Sarmat), 20. Сергей Лапа (FC Andezit), 21. Андрей Цопа (FC Andezit), 22. Игорь Тихненко (FC Andezit), 29. Александр Колесников (FC Sarmat), 30. Денис Бланк (FC Fakel / FC Elektrowozniak), 69. Александр Тарасюк (FC Andezit), 77. Артем Сохацкий (FC Rukh Media)

Главный тренер: Александр Бондарь

Венгрия – Украина. 1/2 финала ЧЕ по мини-футболу. Смотреть онлайн LIVE

Матчи сборной Украины в прямом эфире транслирует Kyivstar TV

📺 Видеотрансляция

Инфографика

По теме:
ЧЕ-2026 по мини-футболу. Определены пары 1/2 финала: впервые здесь Украина
Назван состав сборной Украины WU-19 на матчи против США и Венгрии
Грузия – Украина – 0:4. Хет-трик и путевка в полуфинал! Видео голов и обзор
мини-футбол Александр Бондарь смотреть онлайн чемпионат Европы по мини-футболу сборная Украины по мини-футболу Венгрия - Украина
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Супердерби на Ролан Гаррос. Костюк переиграла Свитолину и вышла в полуфинал
Теннис | 02 июня 2026, 15:20 104
Супердерби на Ролан Гаррос. Костюк переиграла Свитолину и вышла в полуфинал
Супердерби на Ролан Гаррос. Костюк переиграла Свитолину и вышла в полуфинал

Марта в трех сетах одержала победу над Элиной в четвертьфинале мейджора в Париже

Стало известно, сколько заработала Свитолина на Ролан Гаррос 2026
Теннис | 03 июня 2026, 08:12 1
Стало известно, сколько заработала Свитолина на Ролан Гаррос 2026
Стало известно, сколько заработала Свитолина на Ролан Гаррос 2026

Элина выбыла из турнира, уступив Костюк

Футболисты Ворсклы шли на радикальные шаги из-за долгов. Есть подробности
Футбол | 03.06.2026, 08:49
Футболисты Ворсклы шли на радикальные шаги из-за долгов. Есть подробности
Футболисты Ворсклы шли на радикальные шаги из-за долгов. Есть подробности
Где смотреть онлайн матч Дания – Украина
Футбол | 03.06.2026, 06:51
Где смотреть онлайн матч Дания – Украина
Где смотреть онлайн матч Дания – Украина
Новый тренер Бенфики определил будущее Судакова
Футбол | 02.06.2026, 09:52
Новый тренер Бенфики определил будущее Судакова
Новый тренер Бенфики определил будущее Судакова
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Мальдера не пожал руку тренеру Польши – тот выступил с заявлением
Мальдера не пожал руку тренеру Польши – тот выступил с заявлением
01.06.2026, 11:42 7
Футбол
Рико ВЕРХОВЕН: «Усика все списали, но не стоит забывать, что...»
Рико ВЕРХОВЕН: «Усика все списали, но не стоит забывать, что...»
02.06.2026, 04:44 10
Бокс
Определены 3 из 4 участниц 1/4 финала Ролан Гаррос в верхней части сетки
Определены 3 из 4 участниц 1/4 финала Ролан Гаррос в верхней части сетки
01.06.2026, 17:59 11
Теннис
Кличко предупредил Усика. WBC вынесла официальное решение украинцу
Кличко предупредил Усика. WBC вынесла официальное решение украинцу
01.06.2026, 09:47 1
Бокс
Громкий поворот в трансфере Цыганкова. Случилось неожиданное
Громкий поворот в трансфере Цыганкова. Случилось неожиданное
02.06.2026, 09:18 12
Футбол
Знаменитый клуб решил подписать Зинченко, от которого избавился Аякс
Знаменитый клуб решил подписать Зинченко, от которого избавился Аякс
02.06.2026, 08:57 12
Футбол
Забарный нашел новый клуб, ради которого готов покинуть ПСЖ
Забарный нашел новый клуб, ради которого готов покинуть ПСЖ
03.06.2026, 06:44 26
Футбол
Кличко ответил, есть ли в Украине боксеры, которые станут преемниками Усика
Кличко ответил, есть ли в Украине боксеры, которые станут преемниками Усика
02.06.2026, 09:49 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем