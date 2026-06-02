Реал нашел замену Карвахалю в Интере. Осталось поставить подписи

Защитник Дензел Дюмфрис несколько недель назад выиграл Серию А с «Интером», но есть большая вероятность, что он покинет клуб летом.

«Реал» рассматривает Дюмфриса как альтернативу Тренту Александру-Арнольду, который не всегда впечатлял в составе испанского гранда. К тому же из команды ушел Дани Карвахаль. В идеале «Реал» хотел бы видеть в «Тоттенхэме» Педро Порро, но со «шпорами» будет сложно договориться.

Сумма отступных Дюмфриса в размере 25 миллионов евро делает его доступной целью. Кроме того, потенциальный новый тренер «Реала» Жозе Моуриньо является его поклонником еще со времен работы в «Манчестер Юнайтед». В Италии уже утверждают, что сделка согласована, и о ней будет объявлено после победы Флорентино Переса на президентских выборах «Реала».

30-летний Дюмфрис забил 27 голов и оформил 28 ассистов в 207 матчах за «Интер».