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  4. Реал нашел замену Карвахалю в Интере. Осталось поставить подписи
Италия
02 июня 2026, 22:31 |
701
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Реал нашел замену Карвахалю в Интере. Осталось поставить подписи

«Реал» рассматривает Дензела Дюмфриса как альтернативу Тренту Александеру-Арнольду

02 июня 2026, 22:31 |
701
0
Реал нашел замену Карвахалю в Интере. Осталось поставить подписи
Getty Images/Global Images Ukraine. Дензел Дюмфрис

Защитник Дензел Дюмфрис несколько недель назад выиграл Серию А с «Интером», но есть большая вероятность, что он покинет клуб летом.

«Реал» рассматривает Дюмфриса как альтернативу Тренту Александру-Арнольду, который не всегда впечатлял в составе испанского гранда. К тому же из команды ушел Дани Карвахаль. В идеале «Реал» хотел бы видеть в «Тоттенхэме» Педро Порро, но со «шпорами» будет сложно договориться.

Сумма отступных Дюмфриса в размере 25 миллионов евро делает его доступной целью. Кроме того, потенциальный новый тренер «Реала» Жозе Моуриньо является его поклонником еще со времен работы в «Манчестер Юнайтед». В Италии уже утверждают, что сделка согласована, и о ней будет объявлено после победы Флорентино Переса на президентских выборах «Реала».

30-летний Дюмфрис забил 27 голов и оформил 28 ассистов в 207 матчах за «Интер».

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Руслан Полищук Источник: Get Italian Football News
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