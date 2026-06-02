Реал ищет замену Карвахалю. Названы три кандидата

Мадридский «Реал» летом планирует усилить правый фланг обороны в связи с уходом своего многолетнего лидера Дани Карвахаля.

Как сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо, на данный момент руководство «бланкос» не хочет полагаться исключительно на Трента Александра-Арнольда. Конкуренцию ему должны составить Дензел Дамфрис («Интер»), Педро Порро («Тоттенхэм») или Иван Фреснеда («Спортинг»).

Карвахаль играл за «Реал» с 2013 года. Клуб отказался продлевать контракт с игроком после серии скандалов, а также на фоне неуверенной игры защитника.