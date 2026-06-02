Ролан Гаррос
02 июня 2026, 17:48 | Обновлено 02 июня 2026, 18:06
Объявлен коэффициент на триумф Костюк на РГ после победы над Свитолиной

Марта является второй фавориткой турнира

Во вторник, 2 июня 2026 года, украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 15) в трёх сетах одолела свою соотечественницу Элину Свитолину (WTA 7) в четвертьфинале «Ролан Гаррос» — 6:3, 2:6, 6:2.

После поединка букмекеры обновили коэффициенты на итогового победителя Открытого чемпионата Франции 2026.

Фаворитом турнира остается «нейтральная» теннисистка Арина Соболенко – ее возможный успех оценивают коэффициентом 1,85. Марта Костюк является второй претенденткой на триумф с коэффициентом 3,75. Также неплохие шансы имеет соперница Костюк по полуфиналу турнира Мирра Андреева – 4,25.

Котировки букмекеров на итоговую победительницу Ролан Гаррос 2026 среди женщин:

Дмитрий Вус
