Гюллер, Йылдыз, Чалханоглу. Известна заявка Турции на ЧМ-2026
Винченцо Монтелла объявил список из 26 футболистов
Главный тренер национальной сборной Турции Винченцо Монтелла объявил состав своей команды для участия в чемпионате мира 2026 года.
В список футболистов вошли такие звезды, как Адра Гюлер, Кенан Йылдыз, Хакан Чалханоглу и другие топовые игроки.
На ЧМ-2026, который пройдет в июне-июле 2026 года, сборная Турции сыграет в одной группе с Австралией, Парагваем и США.
Заявка сборной Турции для участия в чемпионате мира 2026:
Вратари: Алтай Байиндир («Манчестер Юнайтед»), Мерт Гюнок («Фенербахче»), Угурджан Чакир («Галатасарай»)
Защитники: Абдюлькерим Бардакджи («Галатасарай»), Чаглар Сёюнджу («Фенербахче»), Эрен Эльмали («Галатасарай»), Ферди Кадиоглу («Брайтон»), Мерих Демирал («Аль-Ахли», Саудовская Аравия), Мерт Мюльдюр («Фенербахче»), Озан Кабак («Хоффенхайм»), Самет Акайдин («Ризеспор»), Зеки Челик («Рома»)
Полузащитники: Хакан Чалханоглу («Интер»), Исмаил Юксек («Фенербахче»), Каан Айхан («Галатасарай»), Оркун Кекчю («Бешикташ»), Салих Озджан («Боруссия Д»)
Нападающие: Арда Гюлер («Реал»), Барыш Йилмаз («Галатасарай»), Джан Узун («Айнтрахт»), Дениз Гюль («Порту»), Ирфан Кахведжи («Касымпаша»), Кенан Йылдыз («Ювентус»), Керем Актюркоглу, Огуз Айдин (оба – «Фенербахче»), Юнус Акгюн («Галатасарай»)
🚨🇹🇷 OFFICIAL: Turkiye squad for the 2026 World Cup. pic.twitter.com/uIdQWZo0fD— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 2, 2026
