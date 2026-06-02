  4. Гюллер, Йылдыз, Чалханоглу. Известна заявка Турции на ЧМ-2026
02 июня 2026, 16:06 | Обновлено 02 июня 2026, 16:17
Винченцо Монтелла объявил список из 26 футболистов

Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер национальной сборной Турции Винченцо Монтелла объявил состав своей команды для участия в чемпионате мира 2026 года.

В список футболистов вошли такие звезды, как Адра Гюлер, Кенан Йылдыз, Хакан Чалханоглу и другие топовые игроки.

На ЧМ-2026, который пройдет в июне-июле 2026 года, сборная Турции сыграет в одной группе с Австралией, Парагваем и США.

Заявка сборной Турции для участия в чемпионате мира 2026:

Вратари: Алтай Байиндир («Манчестер Юнайтед»), Мерт Гюнок («Фенербахче»), Угурджан Чакир («Галатасарай»)

Защитники: Абдюлькерим Бардакджи («Галатасарай»), Чаглар Сёюнджу («Фенербахче»), Эрен Эльмали («Галатасарай»), Ферди Кадиоглу («Брайтон»), Мерих Демирал («Аль-Ахли», Саудовская Аравия), Мерт Мюльдюр («Фенербахче»), Озан Кабак («Хоффенхайм»), Самет Акайдин («Ризеспор»), Зеки Челик («Рома»)

Полузащитники: Хакан Чалханоглу («Интер»), Исмаил Юксек («Фенербахче»), Каан Айхан («Галатасарай»), Оркун Кекчю («Бешикташ»), Салих Озджан («Боруссия Д»)

Нападающие: Арда Гюлер («Реал»), Барыш Йилмаз («Галатасарай»), Джан Узун («Айнтрахт»), Дениз Гюль («Порту»), Ирфан Кахведжи («Касымпаша»), Кенан Йылдыз («Ювентус»), Керем Актюркоглу, Огуз Айдин (оба – «Фенербахче»), Юнус Акгюн («Галатасарай»)

