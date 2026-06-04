Румынский нападающий киевского «Динамо» Владислав Бленуце потерпел очередную неудачу на трансферном рынке.

Как отмечает Transfermarkt, цена на румынского нападающего снизилась до одного миллиона евро.

После трансфера игрока в Киев его стоимость составляла 2 миллиона евро, затем снизилась до 1,5 млн, а теперь и до одного. Таким образом, после трансфера в «Динамо» цена на Бленуце уменьшилась ровно вдвое.

Ранее Бленуце вляпался в скандал: Владислав был сторонником российского контента, о чем свидетельствуют его репосты в ТикТоке.