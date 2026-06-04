Нападающий Динамо потерпел громкое фиаско на трансферном рынке
Стоимость Бленуце снизилась до одного миллиона евро
Румынский нападающий киевского «Динамо» Владислав Бленуце потерпел очередную неудачу на трансферном рынке.
Как отмечает Transfermarkt, цена на румынского нападающего снизилась до одного миллиона евро.
После трансфера игрока в Киев его стоимость составляла 2 миллиона евро, затем снизилась до 1,5 млн, а теперь и до одного. Таким образом, после трансфера в «Динамо» цена на Бленуце уменьшилась ровно вдвое.
Ранее Бленуце вляпался в скандал: Владислав был сторонником российского контента, о чем свидетельствуют его репосты в ТикТоке.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Сине-желтые сыграют в финале ЧЕ по мини-футболу в Братиславе
Нидерландец уверен в победе украинца