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  4. Нападающий Динамо потерпел громкое фиаско на трансферном рынке
Украина. Премьер лига
04 июня 2026, 07:42 |
2117
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Нападающий Динамо потерпел громкое фиаско на трансферном рынке

Стоимость Бленуце снизилась до одного миллиона евро

04 июня 2026, 07:42 |
2117
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Нападающий Динамо потерпел громкое фиаско на трансферном рынке
Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Бленуце
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Румынский нападающий киевского «Динамо» Владислав Бленуце потерпел очередную неудачу на трансферном рынке.

Как отмечает Transfermarkt, цена на румынского нападающего снизилась до одного миллиона евро.

После трансфера игрока в Киев его стоимость составляла 2 миллиона евро, затем снизилась до 1,5 млн, а теперь и до одного. Таким образом, после трансфера в «Динамо» цена на Бленуце уменьшилась ровно вдвое.

Ранее Бленуце вляпался в скандал: Владислав был сторонником российского контента, о чем свидетельствуют его репосты в ТикТоке.

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Владислав Бленуце Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
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