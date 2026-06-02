Костюк впервые сыграет в 1/2 финала GS, установив национальный рекорд на РГ
Марта стала первой украинкой и вторым представителем Украины в полуфинале Ролан Гаррос
Марта Костюк стала первой украинкой, которая сумела выйти в полуфинал Открытого чемпионата Франции.
2 июня Костюк переиграла Элину Свитолину в украинском дерби и впервые в карьере пробилась в 1/2 финала турнира Grand Slam.
Из представителей Украины, помимо Костюк, до полуфинала Ролан Гаррос в одиночном разряде доходил Андрей Медведев в 1993 и 1999 годах. В 1999 Медведев проиграл финальный поединок Андре Агасси в пятисетовом триллере.
Костюк в полуфинале РГ-2026 поборется с Миррой Андреевой, которую уже дважды переигрывала в 2026 году, в частности в финале соревнований WTA 1000 в Мадриде.
Встреча Марты с «нейтралкой» состоится в четверг, 4 июня.
2 - Marta Kostyuk is the first Ukrainian to reach the Women’s Singles semi-finals at Roland Garros in the Open Era and the second including males after Andrei Medvedev in 1993 and 1998. Fable.#RolandGarros | @rolandgarros @WTA pic.twitter.com/yLaANSA1hk— OptaAce (@OptaAce) June 2, 2026
Єдиним слабким місцем Марти завжди була не техніка, а психологія, і в цьому сезоні вона зробила максимум можливого, щоб цього слабкого місця позбутись. Хоча надалі цих провальчиків довжиною в сет, безумовно, варто уникати.
Еліна ще в цьому сезоні себе покаже , а от Марті залишилося зробити ще два кроки і думаю їй це підсилу .Удачі !