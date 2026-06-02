  Костюк впервые сыграет в 1/2 финала GS, установив национальный рекорд на РГ
Ролан Гаррос
02 июня 2026, 15:39 | Обновлено 02 июня 2026, 16:04
Костюк впервые сыграет в 1/2 финала GS, установив национальный рекорд на РГ

Марта стала первой украинкой и вторым представителем Украины в полуфинале Ролан Гаррос

02 июня 2026, 15:39 | Обновлено 02 июня 2026, 16:04
Костюк впервые сыграет в 1/2 финала GS, установив национальный рекорд на РГ
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Марта Костюк стала первой украинкой, которая сумела выйти в полуфинал Открытого чемпионата Франции.

2 июня Костюк переиграла Элину Свитолину в украинском дерби и впервые в карьере пробилась в 1/2 финала турнира Grand Slam.

Из представителей Украины, помимо Костюк, до полуфинала Ролан Гаррос в одиночном разряде доходил Андрей Медведев в 1993 и 1999 годах. В 1999 Медведев проиграл финальный поединок Андре Агасси в пятисетовом триллере.

Костюк в полуфинале РГ-2026 поборется с Миррой Андреевой, которую уже дважды переигрывала в 2026 году, в частности в финале соревнований WTA 1000 в Мадриде.

Встреча Марты с «нейтралкой» состоится в четверг, 4 июня.

Инфографика

КОСТЮК: «Хочу посвятить этот матч украинскому народу. Слава Украине!»
Элина Свитолина – Марта Костюк. Дерби, достойное финала. Видеообзор матча
Костюк в борьбе. Определена первая полуфинальная пара Ролан Гаррос 2026
Даниил Агарков
Марта - єдина наша універсалка. Як Алькарас або Сіннер - але в жіночому турі це ще більш рідкісне явище, ніж в чоловічому. Тому цілком природно, що мої очікування на мейджорах від неї найбільші. І саме тому результат цього матчу, вважаю, на користь українському тенісу (вибачайте, персональні фани Еліни). Марта тенісистка без яскраво виражених слабких місць (таких, як гра Еліни біля сітки), тож шанси здолати Сабаленку в неї вищі апріорі. Андрєєву повинні кенселити обидві, але ж усі ми максималісти і мріємо не про фінал, а про титул.
Єдиним слабким місцем Марти завжди була не техніка, а психологія, і в цьому сезоні вона зробила максимум можливого, щоб цього слабкого місця позбутись. Хоча надалі цих провальчиків довжиною в сет, безумовно, варто уникати.
Дякую Марті і Еліні за цей фантастичний. матч. Буде що показувати нашим юним. Шкода що попали в одну частину сітки , в могли б і у фіналі зустрітися .
Еліна ще в цьому сезоні себе покаже , а от Марті залишилося зробити ще два кроки і думаю їй це підсилу .Удачі !
Молодчинка, вона дійсно переживає зараз найкращий період в карʼєрі 
Попереджаю всіх хто вже впевнений в перемозі Костюк над андреевов .Не забувайте кацапка на 5 років молодша і буде ще прогресувати ,а дві гри які Костюк виграла не сказати ,що аж легко перемогла .
