Transfermarkt обновил стоимость игроков УПЛ. Кто лидер и где Пономаренко?
Форвард киевского «Динамо» стал вторым, лидером является нападающий «Шахтера» Кауан Элиас
Веб-портал Transfermarkt обновил трансферную стоимость футболистов Украинской Премьер-лиги – в первой десятке самых дорогих игроков оказались семь представителей донецкого «Шахтера».
Лидером рейтинга является форвард «горняков» Кауан Элиас, которого оценили в 15 млн евро. Нападающий киевского «Динамо» Матвей Пономаренко стал вторым с показателем в 12 млн евро.
Форвард сборной Украины разделил серебро с защитником Николаем Матвиенко и полузащитником Марлоном Гомесом. Бразилец Изаки Силва замкнул пятерку самых дорогих игроков.
Компанию Пономаренко составили два игрока «Динамо» – полузащитник Владимир Бражко и защитник Тарас Михавко разделили шестое место с двумя игроками «Шахтера».
Рейтинг самых дорогих футболистов Украинской Премьер-лиги (по данным Transfermark)
- 1. Кауан Элиас («Шахтер») – 15 млн евро
- 2. Матвей Пономаренко («Динамо») – 12 млн евро
- 2. Николай Матвиенко («Шахтер») – 12 млн евро
- 2. Марлон Гомес («Шахтер») – 12 млн евро
- 5. Изаки («Шахтер») – 11 млн евро
- 6. Владимир Бражко («Динамо») – 10 млн евро
- 6. Тарас Михавко («Динамо») – 10 млн евро
- 6. Педриньо («Шахтер») – 10 млн евро
- 6. Лука Мейреллиш («Шахтер») – 10 млн евро
- 10. Алиссон («Шахтер») – 9 млн евро
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