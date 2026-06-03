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  4. Transfermarkt обновил стоимость игроков УПЛ. Кто лидер и где Пономаренко?
Украина. Премьер лига
03 июня 2026, 20:51 |
1798
9

Transfermarkt обновил стоимость игроков УПЛ. Кто лидер и где Пономаренко?

Форвард киевского «Динамо» стал вторым, лидером является нападающий «Шахтера» Кауан Элиас

03 июня 2026, 20:51 |
1798
9 Comments
Transfermarkt обновил стоимость игроков УПЛ. Кто лидер и где Пономаренко?
Getty Images/Global Images Ukraine. Матвей Пономаренко
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Веб-портал Transfermarkt обновил трансферную стоимость футболистов Украинской Премьер-лиги – в первой десятке самых дорогих игроков оказались семь представителей донецкого «Шахтера».

Лидером рейтинга является форвард «горняков» Кауан Элиас, которого оценили в 15 млн евро. Нападающий киевского «Динамо» Матвей Пономаренко стал вторым с показателем в 12 млн евро.

Форвард сборной Украины разделил серебро с защитником Николаем Матвиенко и полузащитником Марлоном Гомесом. Бразилец Изаки Силва замкнул пятерку самых дорогих игроков.

Компанию Пономаренко составили два игрока «Динамо» – полузащитник Владимир Бражко и защитник Тарас Михавко разделили шестое место с двумя игроками «Шахтера».

Рейтинг самых дорогих футболистов Украинской Премьер-лиги (по данным Transfermark)

  • 1. Кауан Элиас («Шахтер») – 15 млн евро
  • 2. Матвей Пономаренко («Динамо») – 12 млн евро
  • 2. Николай Матвиенко («Шахтер») – 12 млн евро
  • 2. Марлон Гомес («Шахтер») – 12 млн евро
  • 5. Изаки («Шахтер») – 11 млн евро
  • 6. Владимир Бражко («Динамо») – 10 млн евро
  • 6. Тарас Михавко («Динамо») – 10 млн евро
  • 6. Педриньо («Шахтер») – 10 млн евро
  • 6. Лука Мейреллиш («Шахтер») – 10 млн евро
  • 10. Алиссон («Шахтер») – 9 млн евро
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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Динамо Киев Шахтер Донецк Кауан Элиас Матвей Пономаренко Николай Матвиенко Марлон Гомес Изаки Силва Владимир Бражко Тарас Михавко Педриньо (Педро Виктор Делмино да Силва) Лука Мейреллиш Алиссон Сантана Transfermarkt
Николай Тытюк Источник: Transfermarketweb
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Комментарии 9
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Матвієнко 12 млн.
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+5
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Дуже сумніваюсь, що за Матвієнко зарах хтось викладе 12 мільйонів.
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+4
І тут Шахтар попереду. Гарне підписання від неймовірного Шахтаря, підписали лише за 17 млн а він вже оцінюється в 15 млн. Вчіться нездари.
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+3
"Голеадор" матвеенко 12 лямов
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+1
матвієнко 12 лямів,во дєла. мо то в тугриках?
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+1
Отже Мотю можна продавати вже лямів з 25.
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+1
Матвієнко і Михавко це звичайно сюр, як і те що Педріньйо дорожче Аліссона. 
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+1
При чём здесь бревно пономаренко?? Где Супер Ваня?? 
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-2
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