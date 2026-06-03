Transfermarkt обновил стоимость игроков УПЛ. Кто лидер и где Пономаренко?

Веб-портал Transfermarkt обновил трансферную стоимость футболистов Украинской Премьер-лиги – в первой десятке самых дорогих игроков оказались семь представителей донецкого «Шахтера».

Лидером рейтинга является форвард «горняков» Кауан Элиас, которого оценили в 15 млн евро. Нападающий киевского «Динамо» Матвей Пономаренко стал вторым с показателем в 12 млн евро.

Форвард сборной Украины разделил серебро с защитником Николаем Матвиенко и полузащитником Марлоном Гомесом. Бразилец Изаки Силва замкнул пятерку самых дорогих игроков.

Компанию Пономаренко составили два игрока «Динамо» – полузащитник Владимир Бражко и защитник Тарас Михавко разделили шестое место с двумя игроками «Шахтера».

Рейтинг самых дорогих футболистов Украинской Премьер-лиги (по данным Transfermark)