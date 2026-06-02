Ян ЮРЧЕЦ: «Я бы сказал, что УПЛ – очень сильная лига»

Хорватский защитник «Кривбасса» Ян Юрчец ответил на вопросы клубной пресс-службы.

– Ян, расскажи о своём детстве – как ты пришёл в футбол?

– Мое детство... Сколько себя помню, еще с трех-четырех лет – куда бы мы ни шли с родителями, у меня всегда был с собой футбольный мяч. Так все и началось: я начал играть в очень раннем возрасте, мне нравился этот вид спорта, играл и в детском саду. А потом, когда мне исполнилось 7 лет, родители записали меня в футбольную команду. Вот так все и началось.

– А какими были твои первые шаги в футбольной академии?

– После этого, где-то в 8 или 9 лет, я стал игроком немного лучшего клуба. Потом в 12-13 лет перешел в академию «Локомотива» – это одна из лучших футбольных школ Хорватии. Там я пробыл 2-3 года, а потом вернулся в свою прежнюю команду – ФК «Кустошия», впоследствии попал в основной состав, который выступал во Второй лиге Хорватии. Так я начал свой путь во взрослом футболе.

– Кто был твоим кумиром в детстве?

– Раньше это был Роналдиньо, но позже стал Месси. Пожалуй, именно эти два игрока являются моими кумирами в футболе.

– Что помогло тебе развиться как защитнику?

– Это интересная история, потому что всю свою юношескую жизнь я играл нападающим или вингером – то есть больше в атаке. Потом, когда был в Австрии, в клубе «Альтах» (2022–2024), в Первой лиге перед переходом в «Кривбасс», местный тренер поставил меня в оборону. С тех пор также сыграл несколько матчей за сборную Хорватии U-21 как правый защитник. Когда перешел в «Кривбасс», то тоже стал играть правым защитником. Но с детства я всегда выступал на позиции вингера или нападающего, поэтому играть в защите начал только где-то с 22 лет.

– Чем УПЛ отличается от других лиг, в которых ты играл: в Хорватии, Австрии?

– Я бы сказал, что УПЛ – очень сильная лига. С каждым клубом, против которого ты играешь, трудно одержать победу, потому что все команды в УПЛ хорошо организованы и равны.

– Ты выступаешь в Кривом Роге уже больше года. Поделись: учишь украинский?

– Да, я бы сказал, что сейчас мой украинский немного лучше, чем когда я только приехал. Например, футбольную терминологию неплохо понимаю. А также некоторые другие фразы, как, например, «доброе утро», «как дела?» (улыбается). Я понимаю больше вещей, чем год назад, и очень стараюсь учиться

– Как бы ты описал свой игровой стиль?

– Считаю себя быстрым футболистом, который привносит много энергии в игру. Также тактически дисциплинированным на поле – как в атаке, так и в защите. Моя техника тоже довольно неплохая. Наверное, это все.