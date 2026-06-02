Соперница украинки. Определена первая полуфиналистка Ролан Гаррос 2026

Румынская теннисистка Сорана Кырстя (WTA 18) не сумела выйти в полуфинал Открытого чемпионата Франции 2026.

В четвертьфинале румынка в двух сетах проиграла восьмой ракетке мира Мирре Андреевой за 57 минут.

Ролан Гаррос 2026. 1/4 финала

Мирра Андреева [8] – Сорана Кырстя (Румыния) [18] – 6:0, 6:3

Кырстя в Париже успела переиграть Ксению Ефремову, Еву Лис, Солану Сиерру и Ван Сию. Сорана во второй раз в карьере сыграла в четвертьфинале Ролан Гаррос и впервые с 2009 года.

Для Кырсти это был третий четвертьфинал на Grand Slam. 36-летняя румынка, которая завершит карьеру по итогам сезона, боролась за первый полуфинал.

Андреева в полуфинале Ролан Гаррос станет соперницей одной из украинок: или Элины Свитолиной, или Марты Костюк.