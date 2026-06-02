Соперница украинки. Определена первая полуфиналистка Ролан Гаррос 2026
Кырстя не сумела навязать борьбу Андреевой в четвертьфинале мейджора в Париже
Румынская теннисистка Сорана Кырстя (WTA 18) не сумела выйти в полуфинал Открытого чемпионата Франции 2026.
В четвертьфинале румынка в двух сетах проиграла восьмой ракетке мира Мирре Андреевой за 57 минут.
Ролан Гаррос 2026. 1/4 финала
Мирра Андреева [8] – Сорана Кырстя (Румыния) [18] – 6:0, 6:3
Кырстя в Париже успела переиграть Ксению Ефремову, Еву Лис, Солану Сиерру и Ван Сию. Сорана во второй раз в карьере сыграла в четвертьфинале Ролан Гаррос и впервые с 2009 года.
Для Кырсти это был третий четвертьфинал на Grand Slam. 36-летняя румынка, которая завершит карьеру по итогам сезона, боролась за первый полуфинал.
Андреева в полуфинале Ролан Гаррос станет соперницей одной из украинок: или Элины Свитолиной, или Марты Костюк.
А в фіналі 99% бульбозавр.
Я розумію, коли ти граєш наприклад проти Сабаленки, і вона душить всі твої ініціативи власною точністю та шаленою потужністю ударів. Але Андрєєва? Там немає нічого екстраординарного, окрім стабільності та витривалості. Але якщо помиляєшся кожним другим ударом, коли пробуєш грати в атаку, звісно, й цього вистачить з головою.
Повне розчарування.