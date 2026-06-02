Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Соперница украинки. Определена первая полуфиналистка Ролан Гаррос 2026
Ролан Гаррос
02 июня 2026, 13:07 | Обновлено 02 июня 2026, 13:15
2643
6

Соперница украинки. Определена первая полуфиналистка Ролан Гаррос 2026

Кырстя не сумела навязать борьбу Андреевой в четвертьфинале мейджора в Париже

02 июня 2026, 13:07 | Обновлено 02 июня 2026, 13:15
2643
6 Comments
Соперница украинки. Определена первая полуфиналистка Ролан Гаррос 2026
Getty Images/Global Images Ukraine. Сорана Кырстя

Румынская теннисистка Сорана Кырстя (WTA 18) не сумела выйти в полуфинал Открытого чемпионата Франции 2026.

В четвертьфинале румынка в двух сетах проиграла восьмой ракетке мира Мирре Андреевой за 57 минут.

Ролан Гаррос 2026. 1/4 финала

Мирра Андреева [8] – Сорана Кырстя (Румыния) [18] – 6:0, 6:3

Кырстя в Париже успела переиграть Ксению Ефремову, Еву Лис, Солану Сиерру и Ван Сию. Сорана во второй раз в карьере сыграла в четвертьфинале Ролан Гаррос и впервые с 2009 года.

Для Кырсти это был третий четвертьфинал на Grand Slam. 36-летняя румынка, которая завершит карьеру по итогам сезона, боролась за первый полуфинал.

Андреева в полуфинале Ролан Гаррос станет соперницей одной из украинок: или Элины Свитолиной, или Марты Костюк.

По теме:
Элина Свитолина – Марта Костюк. Видеообзор матча (обновляется)
Элина Свитолина – Марта Костюк. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
«Это добавит давления». Экс-шестая ракетка мира – об украинском дерби на РГ
Мирра Андреева Сорана Кырстя Ролан Гаррос 2026
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(50)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Элина Свитолина – Марта Костюк. Прогноз на матч 1/4 финала Ролан Гаррос
Теннис | 02 июня 2026, 11:20 16
Элина Свитолина – Марта Костюк. Прогноз на матч 1/4 финала Ролан Гаррос
Элина Свитолина – Марта Костюк. Прогноз на матч 1/4 финала Ролан Гаррос

Поединок состоится 2 июня не ранее 14:00 по Киеву

Французский журналист: «Я этого не понимаю, но Забарный сам это увидел»
Футбол | 01 июня 2026, 22:08 1
Французский журналист: «Я этого не понимаю, но Забарный сам это увидел»
Французский журналист: «Я этого не понимаю, но Забарный сам это увидел»

Лорен Перрен – о конкуренции украинца с Маркиньосом

Знаменитый клуб решил приобрести Зинченко, от которого избавился Аякс
Футбол | 02.06.2026, 08:57
Знаменитый клуб решил приобрести Зинченко, от которого избавился Аякс
Знаменитый клуб решил приобрести Зинченко, от которого избавился Аякс
ВИДЕО. Букмекеры определились с фавориткой матча Свитолина – Костюк
Теннис | 02.06.2026, 12:36
ВИДЕО. Букмекеры определились с фавориткой матча Свитолина – Костюк
ВИДЕО. Букмекеры определились с фавориткой матча Свитолина – Костюк
Таблица Первой лиги. Черноморец вышел в УПЛ, определены пары плей-офф
Футбол | 01.06.2026, 16:09
Таблица Первой лиги. Черноморец вышел в УПЛ, определены пары плей-офф
Таблица Первой лиги. Черноморец вышел в УПЛ, определены пары плей-офф
Комментарии 6
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Нажаль все йде до того, що в півфіналах буде українка і три оркині. Як думаєте, є шанси у польки?
А в фіналі 99% бульбозавр.
Ответить
+4
Чесно кажучи, це було жалюгідно. Абсолютно не вірив в шанси Кирсті, але все виявилось ще на порядок гірше, ніж я очікував.
Я розумію, коли ти граєш наприклад проти Сабаленки, і вона душить всі твої ініціативи власною точністю та шаленою потужністю ударів. Але Андрєєва? Там немає нічого екстраординарного, окрім стабільності та витривалості. Але якщо помиляєшся кожним другим ударом, коли пробуєш грати в атаку, звісно, й цього вистачить з головою.
Повне розчарування. 
Ответить
+3
Показать Скрыть 1 ответ
 Попередні суперниці були лузери та ITFниці, перший чахлий топ і на виліт.
Ответить
0
Як казала одна людина: ти можеш пограти, але зобов'язань зробити спробу.. Сорана, на жаль, пробу не робила... 
Ответить
0
гра така начебто не чвертьфінал а гра першого кола , Сорана мабуть вирішила що і так стрибнула  вище даху .))) 
Ответить
0
Популярные новости
Мальдера объявил имя капитана сборной Украины
Мальдера объявил имя капитана сборной Украины
31.05.2026, 08:45 2
Футбол
Камбек! Свитолина дожала Бенчич в 1/8 финала Ролан Гаррос и вышла на Костюк
Камбек! Свитолина дожала Бенчич в 1/8 финала Ролан Гаррос и вышла на Костюк
31.05.2026, 16:20 92
Теннис
Бенфика получила официальное предложение о трансфере Трубина
Бенфика получила официальное предложение о трансфере Трубина
01.06.2026, 07:35 3
Футбол
В Усика украли секунды. Вынесено решение по судейству в бою с Верховеном
В Усика украли секунды. Вынесено решение по судейству в бою с Верховеном
01.06.2026, 10:32
Бокс
Известно, сколько денег выиграл Милевский, поставив на бой Усик – Верховен
Известно, сколько денег выиграл Милевский, поставив на бой Усик – Верховен
01.06.2026, 03:02 2
Футбол
Мальдера не пожал руку тренеру Польши – тот выступил с заявлением
Мальдера не пожал руку тренеру Польши – тот выступил с заявлением
01.06.2026, 11:42 6
Футбол
Дерек Чисора открыто назвал победителя реванша Усик – Верховен
Дерек Чисора открыто назвал победителя реванша Усик – Верховен
01.06.2026, 05:39 4
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем