Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Мичел нашел себе новый клуб после Жироны. Фабрицио Романо подтвердил
Нидерланды
02 июня 2026, 12:15 | Обновлено 02 июня 2026, 12:37
686
2

Мичел нашел себе новый клуб после Жироны. Фабрицио Романо подтвердил

Испанский коуч возглавит «Аякс»

02 июня 2026, 12:15 | Обновлено 02 июня 2026, 12:37
686
2 Comments
Мичел нашел себе новый клуб после Жироны. Фабрицио Романо подтвердил
Getty Images/Global Images Ukraine. Мичел

Испанский специалист Мичел возглавит «Аякс». Об этом сообщает Фабрицио Романо.

По информации источника, 50-летний коуч уже 2 июня подпишет соглашение с нидерландским грандом. Он являлся приоритетным выбором на позицию тренера последние несколько месяцев.

Крайним клубом Мичела была испанская «Жирона», которая по итогам сезона покинула Ла Лигу, заняв 19-е место таблицы с 41 набранным очком.

У руля нидерландской команды Мичел заменит Оскара Гарсию.

Ранее Мичел прокомментировал уход из «Жироны».

По теме:
Ливерпуль выбрал нового главного тренера. Достигнута договоренность
Бавария начала переговоры по трансферу вингера ПСВ
Фабрицио Романо назвал троих футболистов, которые решили покинуть ПСЖ
чемпионат Нидерландов по футболу Фабрицио Романо Мичел (Мигель Анхель Санчес) Аякс назначение тренера
Даниил Кирияка Источник: Фабрицио Романо
Оцените материал
(10)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Знаменитый клуб решил приобрести Зинченко, от которого избавился Аякс
Футбол | 02 июня 2026, 08:57 10
Знаменитый клуб решил приобрести Зинченко, от которого избавился Аякс
Знаменитый клуб решил приобрести Зинченко, от которого избавился Аякс

Украинец может перейти в «Трабзонспор»

Рико ВЕРХОВЕН: «Усика все списали, но не стоит забывать, что...»
Бокс | 02 июня 2026, 04:44 8
Рико ВЕРХОВЕН: «Усика все списали, но не стоит забывать, что...»
Рико ВЕРХОВЕН: «Усика все списали, но не стоит забывать, что...»

Рико считает, что Александр готовился к бою на должном уровне

Французский журналист: «Я этого не понимаю, но Забарный сам это увидел»
Футбол | 01.06.2026, 22:08
Французский журналист: «Я этого не понимаю, но Забарный сам это увидел»
Французский журналист: «Я этого не понимаю, но Забарный сам это увидел»
Известные экс-игроки УПЛ продолжат карьеру во Второй лиге
Футбол | 02.06.2026, 10:38
Известные экс-игроки УПЛ продолжат карьеру во Второй лиге
Известные экс-игроки УПЛ продолжат карьеру во Второй лиге
Громкий поворот в трансфере Цыганкова. Случилось неожиданное
Футбол | 02.06.2026, 09:18
Громкий поворот в трансфере Цыганкова. Случилось неожиданное
Громкий поворот в трансфере Цыганкова. Случилось неожиданное
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Скільки там Жирона набрала очок - 441?
Це на декілька сезонів наперед собі чемпіонство забезпечили
Ответить
+1
"Новий суперклуб й проект"...Так писали "знавці"-коментатори сайту 2 роки тому? "Довбику треба залишатися в цьому проекті!..." Про Байєр скільки восторгу...
Ответить
0
Популярные новости
Мальдера не пожал руку тренеру Польши – тот выступил с заявлением
Мальдера не пожал руку тренеру Польши – тот выступил с заявлением
01.06.2026, 11:42 6
Футбол
Известно, сколько денег выиграл Милевский, поставив на бой Усик – Верховен
Известно, сколько денег выиграл Милевский, поставив на бой Усик – Верховен
01.06.2026, 03:02 2
Футбол
Камбек! Свитолина дожала Бенчич в 1/8 финала Ролан Гаррос и вышла на Костюк
Камбек! Свитолина дожала Бенчич в 1/8 финала Ролан Гаррос и вышла на Костюк
31.05.2026, 16:20 92
Теннис
Левандовски объяснил поражение от Украины. Нападающий вышел с протестом
Левандовски объяснил поражение от Украины. Нападающий вышел с протестом
01.06.2026, 10:31 18
Футбол
Фантастический дебют. Украина в товарищеском матче победила Польшу
Фантастический дебют. Украина в товарищеском матче победила Польшу
31.05.2026, 20:29 228
Футбол
В Усика украли секунды. Вынесено решение по судейству в бою с Верховеном
В Усика украли секунды. Вынесено решение по судейству в бою с Верховеном
01.06.2026, 10:32
Бокс
Сборная Украины узнала соперников по группе на ЧМ-2027 по хоккею
Сборная Украины узнала соперников по группе на ЧМ-2027 по хоккею
02.06.2026, 06:44 32
Хоккей
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем