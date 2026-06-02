Мичел нашел себе новый клуб после Жироны. Фабрицио Романо подтвердил

Испанский специалист Мичел возглавит «Аякс». Об этом сообщает Фабрицио Романо.

По информации источника, 50-летний коуч уже 2 июня подпишет соглашение с нидерландским грандом. Он являлся приоритетным выбором на позицию тренера последние несколько месяцев.

Крайним клубом Мичела была испанская «Жирона», которая по итогам сезона покинула Ла Лигу, заняв 19-е место таблицы с 41 набранным очком.

У руля нидерландской команды Мичел заменит Оскара Гарсию.

Ранее Мичел прокомментировал уход из «Жироны».