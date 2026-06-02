Нидерланды02 июня 2026, 12:15 | Обновлено 02 июня 2026, 12:37
Мичел нашел себе новый клуб после Жироны. Фабрицио Романо подтвердил
Испанский коуч возглавит «Аякс»
Испанский специалист Мичел возглавит «Аякс». Об этом сообщает Фабрицио Романо.
По информации источника, 50-летний коуч уже 2 июня подпишет соглашение с нидерландским грандом. Он являлся приоритетным выбором на позицию тренера последние несколько месяцев.
Крайним клубом Мичела была испанская «Жирона», которая по итогам сезона покинула Ла Лигу, заняв 19-е место таблицы с 41 набранным очком.
У руля нидерландской команды Мичел заменит Оскара Гарсию.
Ранее Мичел прокомментировал уход из «Жироны».
Це на декілька сезонів наперед собі чемпіонство забезпечили