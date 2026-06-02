  Цыганков получил два предложения. Виктор выбрал себе следующий клуб
02 июня 2026, 20:22 | Обновлено 02 июня 2026, 20:46
Украинец выбрал «Трабзонспор», а не «Истанбул»

Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

Турецкий «Трабзонспор» активизировался в борьбе за украинского вингера Виктора Цыганкова.

По информации источников, после того, как Александр Зубков завершил переход в греческий АЕК, турецкий клуб перебросил все ресурсы на подписание еще одного украинца.

Как сообщают турецкие СМИ, «Трабзонспор» готов выложить за вингера «Жироны» 7–8 млн евро. Именно эта сумма сейчас фигурирует в переговорах между клубами.

Цыганков получил предложение и от «Истанбула», но сам склонился к переходу именно в «Трабзонспор». На решение влияют и знакомые лица в команде – украинец Арсений Батагов, а также приход Руслана Малиновского.

трансферы Трабзонспор Жирона чемпионат Турции по футболу Виктор Цыганков трансферы Ла Лиги Истанбул Башакшехир
Дмитрий Олийченко Источник: Karadeniz Gazetesi
