Цыганков получил два предложения. Виктор выбрал себе следующий клуб
Украинец выбрал «Трабзонспор», а не «Истанбул»
Турецкий «Трабзонспор» активизировался в борьбе за украинского вингера Виктора Цыганкова.
По информации источников, после того, как Александр Зубков завершил переход в греческий АЕК, турецкий клуб перебросил все ресурсы на подписание еще одного украинца.
Как сообщают турецкие СМИ, «Трабзонспор» готов выложить за вингера «Жироны» 7–8 млн евро. Именно эта сумма сейчас фигурирует в переговорах между клубами.
Цыганков получил предложение и от «Истанбула», но сам склонился к переходу именно в «Трабзонспор». На решение влияют и знакомые лица в команде – украинец Арсений Батагов, а также приход Руслана Малиновского.
