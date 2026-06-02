02 июня 2026, 10:39 | Обновлено 02 июня 2026, 10:53
Фабрицио Романо рассказал, какой клуб нацелен на Левандовски

Польский форвард может перебраться в «Фенербахче»

Getty Images/Global Images Ukraine. Роберт Левандовски

Польский нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски может продолжить карьеру в «Фенербахче». Об этом сообщает Фабрицио Романо.

По информации источника, турецкий клуб уже связался с 37-летним футболистом, который является одним из претендентов на усиление команды. 30 июня Роберт станет свободным агентом – к концу подойдет его контракт с «сине-гранатовыми».

В текущем сезоне на счету Роберт Левандовски 46 матчей на клубном уровне, в которых он успел отличиться 19 результативными ударами и 4 голевыми передачами.

Ранее сообщалось о том, что «Барселона» нацелилась на звезду «Баварии».

Даниил Кирияка Источник: Фабрицио Романо
