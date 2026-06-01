  4. После провала с Альваресом Барселона переключилась на топ-звезду
01 июня 2026, 23:19
После провала с Альваресом Барселона переключилась на топ-звезду

Форвард «Баварии» Гарри Кейн может заменить Роберта Левандовски в «Барселоне»

Getty Images/Global Images Ukraine. Гарри Кейн

После официального подтверждения ухода Роберта Левандовски по окончании текущего сезона, ФК «Барселона» продолжает работу над приобретением элитного нападающего на сезон 2026/27. Заветная мечта о подписании Хулиана Альвареса значительно осложнилась: мадридский «Атлетико» через своего президента Энрике Сересо и заявления в социальных сетях категорично заявил, что аргентинец «будет игроком «Атлетико» на протяжении многих сезонов».

В условиях неопределенности с этим вариантом, поиски нападающего на позиции «девятки» остаются открытыми, и наконечник атак «Баварии» Гарри Кейн становится все более заметной альтернативой. Тому, кто хочет его заполучить, придется вести переговоры с «Баварией», а это непросто. Мюнхенцы начнут переговоры с 80 миллионов евро.

Контракт Гарри Кейна с «Баварией» действует до июня 2027 года, и, по данным Transfermarkt, его текущая рыночная стоимость составляет около 60 миллионов евро. За три сезона в Мюнхене Кейн забил 146 голов, в среднем 48 за сезон, демонстрируя исключительную стабильность.

Руслан Полищук Источник: Sport.es
Определились финалисты чемпионата мира по хоккею
Левандовски объяснил поражение от Украины. Нападающий вышел с протестом
Сауль Альварес объявил, сколько раундов Усик проиграл Верховену
Во Франции вынесли вердикт Забарному после финала Лиги чемпионов
Известно, сколько денег выиграл Милевский, поставив на бой Усик – Верховен
Мальдера объявил имя капитана сборной Украины
В WBC определили судьбу Усика после боя с Рико
ЧЕ-2026 по мини-футболу. Итоговые таблицы: определен соперник Украины
