После официального подтверждения ухода Роберта Левандовски по окончании текущего сезона, ФК «Барселона» продолжает работу над приобретением элитного нападающего на сезон 2026/27. Заветная мечта о подписании Хулиана Альвареса значительно осложнилась: мадридский «Атлетико» через своего президента Энрике Сересо и заявления в социальных сетях категорично заявил, что аргентинец «будет игроком «Атлетико» на протяжении многих сезонов».

В условиях неопределенности с этим вариантом, поиски нападающего на позиции «девятки» остаются открытыми, и наконечник атак «Баварии» Гарри Кейн становится все более заметной альтернативой. Тому, кто хочет его заполучить, придется вести переговоры с «Баварией», а это непросто. Мюнхенцы начнут переговоры с 80 миллионов евро.

Контракт Гарри Кейна с «Баварией» действует до июня 2027 года, и, по данным Transfermarkt, его текущая рыночная стоимость составляет около 60 миллионов евро. За три сезона в Мюнхене Кейн забил 146 голов, в среднем 48 за сезон, демонстрируя исключительную стабильность.