  Кейн во второй раз в карьере выиграл «Золотую бутсу»
26 мая 2026, 00:36 | Обновлено 26 мая 2026, 01:05
Кейн во второй раз в карьере выиграл «Золотую бутсу»

Снова англичанин достиг этого, забив в сезоне 36 голов

Getty Images/Global Images Ukraine. Гарри Кейн

Английский нападающий мюнхенской Баварии Гарри Кейн во второй раз в своей карьере выиграл «Золотую бутсу».

В обоих своих победных сезонах (2023/24 и 2025/26) англичанин набрал по 72 очка (36 забитых мячей).

Лидеры рейтинга «Золотой бутсы» сезона 2025/26

  • 72 – Гарри Кейн (Бавария), 36 голов
  • 54 – Эрлинг Холанд (Манчестер Сити), 27 голов
  • 50 – Килиан Мбаппе (Реал), 25 голов
  • 46.5 – Дион Бельо (Динамо Загреб), 31 гол
  • 46 – Ведат Мурики (Мальорка), 23 гола
  • 44 – Игорь Тиаго (Брентфорд), 22 гола
  • 42 – Луис Суарес (Спортинг), 28 голов
  • 42 – Эстебан Леполь (Анже, Ренн), 21 гол

Вспомним победителей данной награды за последние 20 сезонов.

Победители рейтинга «Золотой бутсы» за последние 20 сезонов (количество набранных очков)

  • 52 – 2006/07 – Франческо Тотти (Рома)
  • 62 – 2007/08 – Криштиану Роналду (Манчестер Юнайтед)
  • 64 – 2008/09 – Диего Форлан (Атлетико)
  • 68 – 2009/10 – Лионель Месси (Барселона)
  • 80 – 2010/11 – Криштиану Роналду (Реал)
  • 100 – 2011/12 – Лионель Месси (Барселона)
  • 92 – 2012/13 – Лионель Месси (Барселона)
  • 62 – 2013/14 – Криштиану Роналду (Реал) и Луис Суарес (Ливерпуль)
  • 96 – 2014/15 – Криштиану Роналду (Реал)
  • 80 – 2015/16 – Луис Суарес (Барселона)
  • 74 – 2016/17 – Лионель Месси (Барселона)
  • 68 – 2017/18 – Лионель Месси (Барселона)
  • 72 – 2018/19 – Лионель Месси (Барселона)
  • 72 – 2019/20 – Чиро Иммобиле (Лацио)
  • 82 – 2020/21 – Роберт Левандовски (Бавария)
  • 72 – 2021/22 – Роберт Левандовски (Бавария)
  • 72 – 2022/23 – Эрлинг Холанд (Манчестер Сити)
  • 72 – 2023/24 – Гарри Кейн (Бавария)
  • 62 – 2024/25 – Килиан Мбаппе (Франция)
  • 72 – 2025/26 – Гарри Кейн (Англия)
