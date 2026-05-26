Кейн во второй раз в карьере выиграл «Золотую бутсу»
Снова англичанин достиг этого, забив в сезоне 36 голов
Английский нападающий мюнхенской Баварии Гарри Кейн во второй раз в своей карьере выиграл «Золотую бутсу».
В обоих своих победных сезонах (2023/24 и 2025/26) англичанин набрал по 72 очка (36 забитых мячей).
Лидеры рейтинга «Золотой бутсы» сезона 2025/26
- 72 – Гарри Кейн (Бавария), 36 голов
- 54 – Эрлинг Холанд (Манчестер Сити), 27 голов
- 50 – Килиан Мбаппе (Реал), 25 голов
- 46.5 – Дион Бельо (Динамо Загреб), 31 гол
- 46 – Ведат Мурики (Мальорка), 23 гола
- 44 – Игорь Тиаго (Брентфорд), 22 гола
- 42 – Луис Суарес (Спортинг), 28 голов
- 42 – Эстебан Леполь (Анже, Ренн), 21 гол
Вспомним победителей данной награды за последние 20 сезонов.
Победители рейтинга «Золотой бутсы» за последние 20 сезонов (количество набранных очков)
- 52 – 2006/07 – Франческо Тотти (Рома)
- 62 – 2007/08 – Криштиану Роналду (Манчестер Юнайтед)
- 64 – 2008/09 – Диего Форлан (Атлетико)
- 68 – 2009/10 – Лионель Месси (Барселона)
- 80 – 2010/11 – Криштиану Роналду (Реал)
- 100 – 2011/12 – Лионель Месси (Барселона)
- 92 – 2012/13 – Лионель Месси (Барселона)
- 62 – 2013/14 – Криштиану Роналду (Реал) и Луис Суарес (Ливерпуль)
- 96 – 2014/15 – Криштиану Роналду (Реал)
- 80 – 2015/16 – Луис Суарес (Барселона)
- 74 – 2016/17 – Лионель Месси (Барселона)
- 68 – 2017/18 – Лионель Месси (Барселона)
- 72 – 2018/19 – Лионель Месси (Барселона)
- 72 – 2019/20 – Чиро Иммобиле (Лацио)
- 82 – 2020/21 – Роберт Левандовски (Бавария)
- 72 – 2021/22 – Роберт Левандовски (Бавария)
- 72 – 2022/23 – Эрлинг Холанд (Манчестер Сити)
- 72 – 2023/24 – Гарри Кейн (Бавария)
- 62 – 2024/25 – Килиан Мбаппе (Франция)
- 72 – 2025/26 – Гарри Кейн (Англия)
Depois de ter vencido o prémio em 2023/24, Kane foi o vencedor da Bota de Ouro: o avançado do Bayern fez 72 pontos (36 golos), contra 54 do Haaland— Playmaker (@playmaker_PT) May 25, 2026
Jogadores com 2 + Botas de Ouro:
6 Messi🔝
4 Cristiano Ronaldo
2 Eusébio
2 Gerd Muller
2 Georgescu
2 Fernando Gomes
2 Jardel
