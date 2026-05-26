Кейн во второй раз в карьере выиграл «Золотую бутсу»

Английский нападающий мюнхенской Баварии Гарри Кейн во второй раз в своей карьере выиграл «Золотую бутсу».

В обоих своих победных сезонах (2023/24 и 2025/26) англичанин набрал по 72 очка (36 забитых мячей).

Лидеры рейтинга «Золотой бутсы» сезона 2025/26

72 – Гарри Кейн (Бавария), 36 голов

54 – Эрлинг Холанд (Манчестер Сити), 27 голов

50 – Килиан Мбаппе (Реал), 25 голов

46.5 – Дион Бельо (Динамо Загреб), 31 гол

46 – Ведат Мурики (Мальорка), 23 гола

44 – Игорь Тиаго (Брентфорд), 22 гола

42 – Луис Суарес (Спортинг), 28 голов

42 – Эстебан Леполь (Анже, Ренн), 21 гол

Вспомним победителей данной награды за последние 20 сезонов.

Победители рейтинга «Золотой бутсы» за последние 20 сезонов (количество набранных очков)

52 – 2006/07 – Франческо Тотти (Рома)

62 – 2007/08 – Криштиану Роналду (Манчестер Юнайтед)

64 – 2008/09 – Диего Форлан (Атлетико)

68 – 2009/10 – Лионель Месси (Барселона)

80 – 2010/11 – Криштиану Роналду (Реал)

100 – 2011/12 – Лионель Месси (Барселона)

92 – 2012/13 – Лионель Месси (Барселона)

62 – 2013/14 – Криштиану Роналду (Реал) и Луис Суарес (Ливерпуль)

96 – 2014/15 – Криштиану Роналду (Реал)

80 – 2015/16 – Луис Суарес (Барселона)

74 – 2016/17 – Лионель Месси (Барселона)

68 – 2017/18 – Лионель Месси (Барселона)

72 – 2018/19 – Лионель Месси (Барселона)

72 – 2019/20 – Чиро Иммобиле (Лацио)

82 – 2020/21 – Роберт Левандовски (Бавария)

72 – 2021/22 – Роберт Левандовски (Бавария)

72 – 2022/23 – Эрлинг Холанд (Манчестер Сити)

72 – 2023/24 – Гарри Кейн (Бавария)

62 – 2024/25 – Килиан Мбаппе (Франция)

72 – 2025/26 – Гарри Кейн (Англия)