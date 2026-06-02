  Мальдере нашли усиление в сборную Украины. Это игроки из УПЛ
02 июня 2026, 10:16
Мальдере нашли усиление в сборную Украины. Это игроки из УПЛ

Бартулович считает, что у Салюка, Павлюка и Крупского есть все шансы играть за «сине-желтых»

Главный тренер харьковского Металлиста 1925 Младен Бартулович назвал трех футболистов, которые в будущем будут играть за национальную сборную Украины.

– Многие ребята прогрессировали, начиная с Варакуты. Можно назвать того же Проценка, потому что если вспомнить, каким он был сначала и какой он сейчас, то разница есть. Если говорить о тех, кто относится к линии обороны, думаю, Павлюк, Крупский и Салюк очень прибавили за этот год. У них еще есть большой потенциал прибавлять. Я думаю, что эти игроки в будущем будут играть в сборной Украины.

– От кого вы ожидали большего, но, тем не менее, все еще продолжаете верить в этого игрока и не сомневаетесь, что он спрогрессирует?

– Так можно сказать о Рашице. В первом круге он показал свой потенциал, но где-то, возможно, помешали травмы на зимних сборах показать, на что он способен. Мы уверены, что он покажет это в следующем сезоне. Хочется от него больше голов, ассистов, он точно может гораздо больше, чем показал в этом сезоне, – сказал Бартулович.

Андреа Мальдера уже успел провести первый матч во главе сборной Украины. «Сине-желтые» достаточно уверенно обыграли национальную сборную Польши (2:0).

Владимир Салюк Илья Крупский Евгений Павлюк сборная Украины по футболу Металлист 1925 Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: ФК Металлист 1925
