Андреа МАЛЬДЕРА: «Этот футболист просто брависсимо»

После победы над Польшей главный тренер сборной Украины Андреа Мальдера поделился эмоциями от своего дебютного матча во главе национальной команды.

«Это был мой первый матч во главе сборной Украины, и я вряд ли мог представить себе лучший дебют. Прежде всего хочу поблагодарить футболистов, ведь именно им принадлежит главная заслуга в этой победе. С самого начала они поверили в наши идеи и поддержали их. Также приятно, что на стадионе было много болельщиков. Надеюсь, мы подарили им положительные эмоции.

Отсутствие профильного правого защитника не стало проблемой, потому что наши футболисты готовы адаптироваться и играть в тот футбол, который мы предлагаем. Отдельно хочу отметить Романчука и Бондаря, которые быстро восприняли мои требования.

Что касается взаимодействия Цыганкова и Судакова, то для тренера важно понимать сильнейшие качества своих игроков. Это очень техничные футболисты, которые хорошо чувствуют друг друга на поле и могут эффективно действовать вместе.

Также благодарю Романа Яремчука. Он проделал огромную работу, постоянно растягивал оборону соперника и существенно помог команде.

Погодные условия были непростыми, на поле было довольно жарко, поэтому футболисты не могли действовать на максимуме своих физических возможностей. Однако самое важное, что нам удалось реализовать большинство задуманного. Я всегда говорю: ошибка не в том, чтобы ее совершить, а в том, чтобы не пытаться что-то создать.

Трубин – просто брависсимо. У нас было всего несколько дней на подготовку, но за это время ребята проделали огромный объем работы. Мы уделили много внимания тактическим занятиям, анализу соперника и определенным изменениям в нашей игровой модели», – сказал Мальдера.