В ЛНЗ отказались от подписания форварда-легионера из УПЛ: «Он не перейдет»
«Фиолетовые» не заинтересованы в подписании Карлоса Парако
Генеральный директор черкасского ЛНЗ Василий Каюк возразил слухи о трансфере форварда-легионера Карлоса Парако, ныне выступающего за Кривбасс.
– В то же время уже появляется информация о возможном приходе Карлоса Парако из Кривбасса. Насколько этот трансфер реально близок? И можно ли сказать, что ЛНЗ сейчас постепенно активнее входит именно на рынок легионеров?
– Мы не заинтересованы в Карлосе Парако. Он к нам не перейдет, и никаких переговоров с Кривбассом мы не ведем. Если же говорить в целом о легионерах, то, конечно, мы ведем переговоры как с игроками из Украины, украинского рынка, так и с футболистами из европейских чемпионатов, – сказал Каюк.
В сезоне 2025/26 Карлос Парако провел 30 матчей за Кривбасс во всех турнирах, забив 8 голов и отдав 3 результативных передачи. Контракт Карлоса с Кривбассом действует до 30 июня 2030 года.
