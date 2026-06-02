Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. В ЛНЗ отказались от подписания форварда-легионера из УПЛ: «Он не перейдет»
Украина. Премьер лига
02 июня 2026, 07:54 |
1512
0

В ЛНЗ отказались от подписания форварда-легионера из УПЛ: «Он не перейдет»

«Фиолетовые» не заинтересованы в подписании Карлоса Парако

02 июня 2026, 07:54 |
1512
0
В ЛНЗ отказались от подписания форварда-легионера из УПЛ: «Он не перейдет»
ФК Кривбасс. Карлос Парако

Генеральный директор черкасского ЛНЗ Василий Каюк возразил слухи о трансфере форварда-легионера Карлоса Парако, ныне выступающего за Кривбасс.

– В то же время уже появляется информация о возможном приходе Карлоса Парако из Кривбасса. Насколько этот трансфер реально близок? И можно ли сказать, что ЛНЗ сейчас постепенно активнее входит именно на рынок легионеров?

– Мы не заинтересованы в Карлосе Парако. Он к нам не перейдет, и никаких переговоров с Кривбассом мы не ведем. Если же говорить в целом о легионерах, то, конечно, мы ведем переговоры как с игроками из Украины, украинского рынка, так и с футболистами из европейских чемпионатов, – сказал Каюк.

В сезоне 2025/26 Карлос Парако провел 30 матчей за Кривбасс во всех турнирах, забив 8 голов и отдав 3 результативных передачи. Контракт Карлоса с Кривбассом действует до 30 июня 2030 года.

По теме:
В Карпатах вновь заговорили про трансфер Домчака: «Это стало сюрпризом»
Туран обратился к Конопле после ухода украинца из Шахтера
ОФИЦИАЛЬНО. Опытный воспитанник Динамо нашел новый клуб в Польше
Карлос Парако трансферы трансферы УПЛ Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу ЛНЗ Черкассы Кривбасс Кривой Рог Василий Каюк
Олег Вахоцкий Источник: Футбол 24
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Мальдера не пожал руку тренеру Польши – тот выступил с заявлением
Футбол | 01 июня 2026, 11:42 6
Мальдера не пожал руку тренеру Польши – тот выступил с заявлением
Мальдера не пожал руку тренеру Польши – тот выступил с заявлением

Мальдера не пожал руку Урбану

Рико ВЕРХОВЕН: «Усика все списали, но не стоит забывать, что...»
Бокс | 02 июня 2026, 04:44 8
Рико ВЕРХОВЕН: «Усика все списали, но не стоит забывать, что...»
Рико ВЕРХОВЕН: «Усика все списали, но не стоит забывать, что...»

Рико считает, что Александр готовился к бою на должном уровне

Скандал не утихает. Верховен придумал новую теорию, почему проиграл Усику
Бокс | 02.06.2026, 06:12
Скандал не утихает. Верховен придумал новую теорию, почему проиграл Усику
Скандал не утихает. Верховен придумал новую теорию, почему проиграл Усику
Андреа МАЛЬДЕРА: «Этот футболист – просто брависсимо»
Футбол | 01.06.2026, 09:23
Андреа МАЛЬДЕРА: «Этот футболист – просто брависсимо»
Андреа МАЛЬДЕРА: «Этот футболист – просто брависсимо»
Австрия – Тунис – 1:0. Как забил Забитцер. Видео гола и обзор матча
Футбол | 02.06.2026, 02:23
Австрия – Тунис – 1:0. Как забил Забитцер. Видео гола и обзор матча
Австрия – Тунис – 1:0. Как забил Забитцер. Видео гола и обзор матча
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Во Франции вынесли вердикт Забарному после финала Лиги чемпионов
Во Франции вынесли вердикт Забарному после финала Лиги чемпионов
01.06.2026, 04:32
Футбол
В Усика украли секунды. Вынесено решение по судейству в бою с Верховеном
В Усика украли секунды. Вынесено решение по судейству в бою с Верховеном
01.06.2026, 10:32
Бокс
Забарный после победы в Лиге чемпионов получит от ПСЖ безумные деньги
Забарный после победы в Лиге чемпионов получит от ПСЖ безумные деньги
31.05.2026, 09:12 10
Футбол
Камбек! Свитолина дожала Бенчич в 1/8 финала Ролан Гаррос и вышла на Костюк
Камбек! Свитолина дожала Бенчич в 1/8 финала Ролан Гаррос и вышла на Костюк
31.05.2026, 16:20 92
Теннис
Фантастический дебют. Украина в товарищеском матче победила Польшу
Фантастический дебют. Украина в товарищеском матче победила Польшу
31.05.2026, 20:29 228
Футбол
Кличко предупредил Усика. WBC вынесла официальное решение украинцу
Кличко предупредил Усика. WBC вынесла официальное решение украинцу
01.06.2026, 09:47 1
Бокс
Левандовски объяснил поражение от Украины. Нападающий вышел с протестом
Левандовски объяснил поражение от Украины. Нападающий вышел с протестом
01.06.2026, 10:31 18
Футбол
В WBC определили судьбу Усика после боя с Рико
В WBC определили судьбу Усика после боя с Рико
01.06.2026, 03:44
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем