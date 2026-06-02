ОФИЦИАЛЬНО. Опытный воспитанник Динамо нашел новый клуб в Польше

Украинский защитник Мирослав Мазур официально перебрался в чемпионат Польши, где выступит за ФК Медзь. Об этом пишет клубная пресс-служба.

По официальной информации, Мазур подписал контракт с польским клубом до конца июня 2028 с опцией продления еще на год, перебравшись в новый клуб на правах свободного агента.

Последним клубом 27-летнего футболиста был ФК Хробры (Польша), который он оставил после более чем года выступлений. В этом сезоне Мирослав провел 35 матчей, в которых забил девять голов.

Мирослав Мазур – воспитанник киевского Динамо, но в расположении «бело-синих» футболист закрепиться так и не сумел. В Украине защитник поиграл за Буковину, Ворсклу и киевский Арсенал.