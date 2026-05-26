Костюк определился с футболистами, которые не нужны Динамо

Главный тренер киевского «Динамо» Игорь Костюк не рассчитывает на некоторых футболистов, которые играют в аренде. Об этом сообщил журналист Михаил Спиваковский.

Защитники Максим Дячук и Александр Сирота, полузащитники Антон Царенко и Решат Рамадани будут вынуждены искать новые клубы для продолжения карьеры.

Арендное соглашения игроков истекает 30 июня, но они не входят в планы наставника «бело-синих» и не смогут поехать с командой на тренировочные сборы.

22-летний Дячук провел 28 матчей в составе польской «Лехии» Гданьск, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу. В активе 25-летнего Сироты – 16 игр за турецкий «Амедспор» (один ассист).

21-летний Царенко выступал за «Лехию», где записал на свой счет один результативный удар за восемь матчей. Рамадани (22 года) имел регулярную практику в македонской «Шкендии» (35 игр, один гол, один ассист).