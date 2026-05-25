  4. Динамо нашло усиление для Костюка перед стартом в Лиге Европы
25 мая 2026, 07:47
Динамо нашло усиление для Костюка перед стартом в Лиге Европы

Киевский клуб провел предварительные переговоры с окружением вингера «Александрии» Теди Цари

ФК Александрия. Теди Цара

Вингер «Александрии» и экс-игрок сборной Албании Теди Цара может покинуть команду после завершения сезона и присоединиться к одному из грандов украинского футбола.

В услугах 26-летнего футболиста заинтересовано киевское «Динамо», которое планирует усилить состав во время летнего трансферного окна – перед стартом в квалификации Лиги Европы.

«Бело-синие» провели предварительные переговоры с окружением легионера, в ходе которых обсудили потенциальный переход в команду, которую возглавляет Игорь Костюк.

Цара не собирается оставаться в «Александрии», поэтому рассматривает все возможные варианты для продолжения карьеры.

В нынешнем сезоне албанец провел 30 матчей, в которых забил шесть голов и отдал три ассиста. Контракт вингера истекает в июне 2028 года, а его трансферная стоимость составляет 800 тысяч евро.

Николай Тытюк Источник: Telegram
Комментарии 3
Ото кротам такое "усиление". 
это уже уровень притязаний середнячка
Таке собі підсилення судячи зі статистики 
